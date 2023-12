Intervista a Negash: "La mia vita in esilio e la volontà di rappresentare i deboli"

Sefaf Siid Negash Idris è consigliere comunale e capogruppo della lista di maggioranza “Matteo Lepore sindaco” dal 2021. Giunto in città 25 anni fa', Sefaf, Siid per gli amici, si dedica da anni al servizio per la comunità, in particolare i più deboli e i meno ascoltati. Da sempre si occupa di intercultura ed integrazione per i migranti che vengono qui alla ricerca di nuove opportunità e di un futuro migliore. In occasione della giornata mondiale del migrante, Siid ci ha raccontato la sua storia di speranza e solidarietà.

Dove inizia la sua storia?

Mi chiamo Siid Negash e sono nato nel 1979, il 18 dicembre. È interessante notare che questa data coincide con la Giornata della Migrazione, forse un segno che il destino mi avrebbe portato a diventare un migrante o a lasciare il mio paese. Sono nato ad Asmara, la capitale dell'Eritrea, un piccolo paese del Corno d'Africa che un tempo faceva parte della Colonia italiana. Sono partito dal mio paese all'età di 19 anni per venire in Italia e frequentare l'università. Da allora, sono rimasto qui, in esilio, da 23 anni, e ho acquisito la cittadinanza italiana per intraprendere la carriera politica. Oltre alla politica, lavoro come educatore e coordinatore dei servizi educativi nella città di Bologna, concentrato sul lavoro con i giovani.

Ha parlato di esilio

Ho lasciato l'Eritrea nel 1999 e sono arrivato in Italia il 18 settembre, via aerea. In quel periodo, era ancora possibile entrare in Italia con un visto, ma la situazione è cambiata quando è scoppiata la guerra con l'Etiopia. I visti sono diventati difficili da ottenere a causa della chiusura delle ambasciate europee. Oggi, molti migranti si trovano in situazioni simili, costretti ad attraversare il Mar Mediterraneo in modo irregolare. Sono scappato perché non accettavo l'obbligo di svolgere il servizio militare. Avendo già frequentato l'università in Eritrea, ho richiesto un visto per continuare gli studi in Italia, ottenendolo grazie al fatto di aver frequentato le scuole italiane ad Asmara, in particolare il liceo scientifico. Ho proseguito il mio percorso universitario a Bologna e non sono mai tornato in patria a causa delle mie posizioni critiche sul regime eritreo a partire dal 2001.

Le manca il suo paese, tornerebbe se fosse possibile?

Il mio paese è una bellezza unica, difficile da descrivere con più di 360 isole, una lunga costa e un mare meraviglioso. Tuttavia, senza le persone, i luoghi perdono il loro significato. Tutti i miei amici sono in prigione, al servizio militare o dispersi nel mondo. Quindi, tornare nei luoghi incantevoli della mia infanzia non avrebbe senso. Ciò che mi manca di più sono le persone, non il paese stesso.

Bologna per lei è stata una scelta, cosa l'ha portata qui?

La scelta di Bologna è stata naturale per me. La città ha una lunga storia di supporto al popolo eritreo, con numerosi festival del Fronte Popolare di Liberazione Eritreo organizzati insieme al Partito Comunista Italiano. Bologna è quasi come la seconda capitale all'estero per la comunità eritrea. Il forte legame con la città è uno dei motivi per cui ho scelto Bologna, e sono grato perché mi ha accolto bene, contribuendo alla mia crescita personale e professionale.

Prima di entrare in politica di cosa si è occupato?

Prima di entrare in politica, ho lavorato nel sociale, inizialmente in psichiatria e successivamente in luoghi dedicati alle donne vittime di violenza. Essere uno dei pochi uomini a lavorare in questo settore è stata un'importante esperienza formativa. Nel 2009 ho fondato l'associazione "Next Generation Italy" insieme ad altri ragazzi. Parallelamente, ho iniziato a lavorare come educatore di strada, entrando in contatto con gli adolescenti di Bologna. In qualità di attivista, ho dedicato molto impegno alla politica sull'immigrazione, specialmente per le nuove generazioni nate e cresciute qui. Inizialmente, non volevo entrare in politica istituzionale, pensavo che l'associazionismo fosse sufficiente. Tuttavia, le circostanze hanno cambiato la mia prospettiva, portandomi a intraprendere questa nuova sfida.

Quali sono le sue battaglie politiche principali, da consigliere ma anche da attivista al di fuori delle istituzioni?

Le mie principali battaglie politiche riguardano i diritti dei cittadini di origine migrante nati e cresciuti in Italia, spesso privi di una legge che li riconosca al 100%. A Bologna, stiamo affrontando questo problema introducendo il concetto di ius soli nello statuto del consiglio comunale e promuovendo una campagna continuativa su questo tema. Inoltre, obbiettivo importante è dare voce ai 100.000 studenti universitari, molti dei quali fuori sede. Poiché non possono votare né esprimere le proprie opinioni nella città in cui studiano, ho lavorato con i miei colleghi per aggiungere un consigliere aggiunto universitario in consiglio comunale che li rappresenti. Mi piacerebbe costruire ponti culturali tra gli autoctoni e i nuovi cittadini Bolognesi. La mia missione è rappresentare i deboli e coloro che non hanno voce in questa città.