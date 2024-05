Tour del leader di FI in Emilia-Romagna, Tajani a Bologna presenta i candidati per le europee

Alle prossime consultazioni europee "ci credo e voglio mettercela tutta. Sarebbe ingrato da parte nostra buttare all'ortica 30 anni di storia che ci ha visto, attorno a Berlusconi, protagonisti di un cambiamento epocale. Non potevamo accettare che quella storia potesse finire con la morte di Berlusconi". È questo l’impegno preso dal vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando i candidati emiliano-romagnoli di Forza Italia alle prossime elezioni europee.

I candidati di Forza Italia

"Dobbiamo produrre il massimo dei nostri sforzi per trasformare quello che c'è nell'aria in voti - ha aggiunto -: più consensi avremo più conteremo. Dobbiamo far valere la nostra identità e bisogna guardare a Bruxelles con occhi diversi da quelli con cui guardiamo la politica nazionale. Lì contano le famiglie europee e la famiglia più grande quella che da le carte è il Partito Popolare Europe. Quindi - ha aggiunto - più saremo forti più conterà la voce italiana in Europa".

"Forza Italia ha sicuramente degli ottimi candidati – ha sottolineato - . Quando ci sarà il tavolo per discutere la presidenza della Regione noi faremo i nostri nomi agli alleati e cercheremo il candidato vincente”. Quanto ad un eventuale sorpasso della Lega, Tajani “non si preoccupa”. "Io faccio la corsa per raccogliere consensi per Forza Italia – spiega - : io non parlo mai male di nessuno. Non lo faccio con gli avversari politici, figuriamoci se lo faccio con gli alleati".

Da Imola un messaggio di pace in Medio Oriente

Da Imola, dove ha partecipato alle celebrazioni del trentesimo anniversario della morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, il ministro degli Esteri ha lanciato un messaggio di pace. "Sono contento abbiano accettato il nostro invito il ministro degli Esteri brasiliano e il ministro degli Esteri austriaco – dice- : la loro presenza non è solo una testimonianza di vicinanza a due grandi campioni dell'automobilismo ma è anche un modo per lanciare da qui un messaggio di pace. Un messaggio rivolto a Israele, rivolto ad Hamas perchè si liberino gli ostaggi, si possa arrivare ad un cessate il fuoco che porti aiuti alla popolazione palestinese".

Sicurezza sul lavoro

"Il lavoro va festeggiato ogni giorno, bisogna costruirlo, bisogna fare in modo che ci siano salari ricchi, bisogna fare in modo anche che non ci siano più morti sul lavoro. Bene aumentare il numero degli ispettori e aiutiamo anche le imprese magari detassando gli investimenti in sicurezza", ha spiegato il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine di una visita alla Festa della Cooperazione in corso a Bagnacavallo, nel Ravennate, allo stabilimento della cooperativa agricola Agrintesa. "Festeggiamo il primo maggio con i lavoratori delle cooperative - ha aggiunto riferendosi alla festa - che rappresentano veramente una rete importante della nostra economia".