Aborto: pro e contro a confronto. Intervista doppia Bernagozzi/De Carli | VIDEO

Nuovo argomento, nuovo faccia a faccia. Dopo aver sondato le diverse visioni su omosessualità e matrimonio; Città 30; fine vita; legalizzazione cannabis; e carne coltivata dibattito di oggi, attraverso le telecamere di Bologna Today, è dedicato all'aborto. Tema attuale non solo visti gli argomenti sollevati dalla appena trascorsa Giornata internazionale dei diritti delle donn, ma anche dopo i fatti avvenuti di recente in Francia, dove la pratica è stata inclusa nella costituzione come diritto inviolabile.

Come si pone sull'argomento la politica bolognese? In rappresentanza dei contrari si è espostp lo storico consigliere nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, che parla di uno stato che "sostenga le donne e che non le lasci sole" e pensa che la legge 194 "andrebbe abolita" perché "l'aborto è omicidio".

Dall'altra parte del ring, la consigliera Pd Giulia Bernagozzi, anche portavoce provinciale delle Donne Democratiche. Secondo la dem "il ruolo della società dovrebbe essere quello di non giudicare le scelte della donna" e che andrebbe "favorito l'aborto farmacologico e potenziati i consultori territoriali che prendono in carico le ragazze e le aiutano a scegliere cosa è meglio per loro".