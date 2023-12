Bagarre su accorpamento scuole, Ruscigno: "Imposto dal Governo", FdI: "Amministrazioni locali responsabili"

Un po' di nubi sotto il cielo natalizio sul tempo dell'accorpamento degli Istituti comprensivi di Rastignano e Pianoro, che rientrano nel decreto per ridefinizioni degli organici per gli anni a venire.

“Leggo con sorpresa le dichiarazioni degli esponenti di alcune forze di opposizione del Comune a Pianoro sull’accorpamento degli Istituti comprensivi di Rastignano e Pianoro che forse non sanno discendere da un provvedimento di taglio delle autonomie scolastiche imposto dal Governo da loro sostenuto, fortemente contestato non solo dalla Città Metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, ma anche dalle organizzazioni sindacali e da esponenti della stessa comunità scolastica". A scriverlo in una nota è Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato alla Scuola sottolienanco che - con il decreto per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ci sarà una forte riduzione che impatterà sui territori e sui Sindaci che subiscono, incolpevoli, l'ennesima rimodulazione che penalizza l'intera comunità educante su cui dovremmo investire, non tagliare".

"Ricordo che il decreto ministeriale è stato adottato unilateralmente - attacca Ruscigno - senza il raggiungimento dell’Accordo in Conferenza Unificata, non essendo state accolte le richieste, tra l’altro, della Regione Emilia-Romagna, che ha dunque dato parere contrario, insieme a diverse altre regioni e all’ANCI".

Il consigliere metropolitano rimarca che "il criterio che forzatamente abbiamo dovuto adottare, ha cercato di limitare i problemi generati dal Ministero, non tagliando banalmente le autonomie più piccole, che sarebbero state in territori montani con accorpamento di istituti distanti decine di chilometri, ma partendo dai Comuni con la presenza di più autonomie a ridotta distanza. Sarebbe auspicabile - conclude - che le forze di opposizione al posto di fare polemica su una decisione presa dalla propria parte politica si adoperassero insieme al Comune per rendere il più indolore possibile questo passaggio, affinché venga mantenuta l’offerta formativa e i servizi a oggi presenti e sostenessero le richieste al Governo di potenziamento dei servizi scolastici”.

Bonaccini: "In pericolo le aree più periferiche"

A fine novembre, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso presentato dalla Regione, il presidente Stefano Bonaccini aveva parlato di "una decisione che avevamo preso a tutela del diritto all’istruzione da garantire ovunque, comprese le aree più periferiche, quelle montane e le aree interne, diritto che a nostro avviso il provvedimento del Governo mette in pericolo. Singolare - aveva aggiunto - che tra le Regioni più colpite ci sia peraltro l'Emilia-Romagna, che ha un rapporto tra numero di autonomie e popolazione scolastica tra i più virtuosi in assoluto"

FdI: "Dipende dalle amministrazioni locali"

"Noi siamo abituati a metterci la faccia e non a fare lo scaricabarile delle responsabilità come lui e il suo partito continuano a fare - ribatte Marta Evangelisti, capogruppo FDI in Regione - Ultimo solo in ordine di tempo il caso dell’accorpamento delle scuole a Pianoro che, come dimostrato dalla Corte Costituzionale, non dipende dal Governo bensì dalle amministrazioni locali. La norma disposta dal Governo, infatti, contiene elementi positivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema scolastico nel medio – lungo termine come l’eliminazione delle reggenze, una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica e l’autonomia di istituire scuole indipendentemente dal numero di alunni iscritti".