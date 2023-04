Adinolfi antiabortista in città, Coalizione Civica: "Non in nostro nome"

"Esprimiamo sdegno nei confronti di chiunque chieda che sia eliminato un diritto e cancellata la legge 194 che ha permesso alle donne di decidere della propria vita e del proprio corpo, limitando gli aborti clandestini e insicuri". Così Coalizione Civica contesta l'evento del 21 Aprile, alle 20,30 nella sala Biagi del quartiere Santo Stefano, che vedrà la presentazione del libro “Contro l’aborto“ alla presenza dell’autore, Mario Adinolfi, evento a cura de "Il popolo della famiglia".

"Ci schieriamo contro un evento conservatore, reazionario, cattointegralista e anti scelta, per rivendicare il diritto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza come strumento di autodeterminazione delle donne sul proprio corpo e sulla propria vita - si legge nella nota - ci opponiamo pertanto a questa visione regressiva che attacca una legge così importante e simbolica".

Coalizione Civica ricorda inoltre cge la presentazione avverrà nel giorno della Liberazione di Bologna dal nazifascismo: "Una oscena 'coincidenza' che accresce la nostra indignazione e la nostra determinazione nel denunciare e combattere i tentativi di limitare la libertà delle donne - continuano - Siamo consapevoli che il diritto all’aborto incontra ostacoli anche nella nostra città, nell’alto numero di medici obiettori che lavorano preso le strutture pubbliche e nella forte disinformazione sul tema per l’accesso all’IVG, rendendo la scelta libera delle donne un percorso ad ostacoli.

Per questo ci uniamo alla chiamata delle compagne femministe di NonUnadiMeno che il 6 maggio organizzeranno ad Ancona un corteo nazionale “Interruzione volontaria di patriarcato, per l'aborto libero, sicuro e gratuito per tutt*.

Da Bologna ad Ancona e in tutto il paese, non intendiamo arretrare di un un solo passo".

Il Popolo della Famiglia

E' un soggetto politico di ispirazione cristiana (che mette al centro la dottrina sociale della Chiesa), ma aconfessionale, aperto ai non credenti e alle altre confessioni religiose che condividono il suo programma "in difesa dei valori non negoziabili: il diritto alla vita (dal concepimento alla morte naturale), la centralità della famiglia, come stabilito dall’articolo 29 della Costituzione (“la famiglia come prima comunità naturale basata sul matrimonio”), il diritto dei figli ad avere un padre e una madre; la dignità della persona, del lavoro e la sussidiarietà", si legge sulla presentazione.