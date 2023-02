Aggressione Firenze, Bonaccini: "Provvedimenti contro la preside? Inaccettabile"

"Resta in silenzio sull'aggressione di militanti fascisti fuori dal liceo di Firenze sabato scorso, in compenso oggi minaccia provvedimenti contro la preside". Lo scrive sui social il presidente della Regione e candidato alla segreteria PD, Stefano Bonaccini, dopo la lettera della preside di un altro liceo, Annalisa Savino, che ha scritto agli studenti citando Gramsci e dichiarando che “il fascismo è nato con pestaggi ai bordi dei marciapiedi”.

"Grave e inaccettabile" per Bonaccini che chiede alla presidente del consiglio Meloni "intende continuare a tacere?. Un comportamento che, di fatto, copre i violenti e accusa chi cerca il confronto partendo dai valori della democrazia e dell'antifascismo." Diverse le repliche che rimprovera al presidente di non aver preso posizioni a sua volta nei confronti delle aggressioni dei collettivi di sinistra.

"Vera e propria aggressione squadrista fuori dal liceo Michelangelo di Firenze. Una violenza inaccettabile, tanto più davanti a una scuola, sulla quale va fatta piena luce per individuare al più presto i responsabili", ha detto la deputata Elly Schlein, avversaria di Bonaccini nella corsa alla guida dei dem.

C'è stata grande partecipazione alla manifestazione a Campo di Marte dai quali si sarebbero alzati cori (altrettanto discutibili): "Via le foibe, Meloni fascista, sei la prima della lista"... (Approfondimenti su Firenze Today)

Il Ministro contro

Contro l'iniziativa di Savino si è pronunciato in primis il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara poichè non competerebbe a una preside "lanciare messaggi di questo tipo" aggiungendo che "se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure"

In un'intervista a Mattino 5 Valditara ha giudicato la lettera "del tutto impropria. Il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia piu' posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure".

Collot (Pop): "Manganelli e fascisti utile strumento"

Tra derubrica il fatto come "rissa", chi ritiene che siano stati "quelli di sinistra" a iniziare, da più parti Giorgia Meloni viene "tirata per la giacchetta", come si dice, perchè dica parole di condanna.

Di "vera e propria azione squadrista organizzata - parla Marta Collot, portavoce di Potere al Popolo ed ex candidata sindaca a Bologna "la metà di loro è maggiorenne e nessuno frequenta nessuna delle due scuole che danno sulla via dove è avvenuto il pestaggio. Un fatto grave che si alimenta del clima di repressione e mano pesante su ogni espressione di dissenso". Ritirando nuovamente in ballo il decreto sui rave, Collot denuncia il silenzio del Governo: "Il livello della crisi e delle contraddizioni di questo paese è giunto a un punto in cui manganelli e fascisti tornano a essere un utile strumento. Il nostro compito è dunque organizzarci presto e meglio per gli interessi dei settori popolari.

Begaj (Coalizione Civica): "FdI li coccola"

"Un fatto gravissimo, di un’organizzazione studentesca prima legata ad Alleanza Nazionale e di fatto ora a FDI che li 'coccola', per usare un termine che le opposizioni usano costantemente contro l’amministrazione, come molti stanno ricostruendo e come dal punto di vista storico viene ricostruito anche nel sito web di Azione Studentesca". A scriverlo in un a nota, il consigliere comunale di Coalizione Civica, Detjon Begaj.