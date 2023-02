Aggressione liceo Firenze, Coalizione civica: "Azione squadrista, Fratelli d'Italia li coccola"

"Un fatto gravissimo, di un’organizzazione studentesca prima legata ad Alleanza Nazionale e di fatto ora a FDI che li 'coccola', per usare un termine che le opposizioni usano costantemente contro l’amministrazione, come molti stanno ricostruendo e come dal punto di vista storico viene ricostruito anche nel sito web di Azione Studentesca". A scriverlo in un a nota, il consigliere comunale di Coalizione Civica, Detjon Begaj , a seguito dell'aggressione del 18 febbraio, davanti al liceo classico Michelangelo di Firenze, dove alcuni e studenti sono stati picchiati da un gruppetto di persone, il tutto documentato in un video. Da quanto riferisce Firenze Today, l'episodio potrebbe avere matrice politica, visto le vittime, entrambe maggiorenni, sarebbero infatti appartenenti al collettivo di sinistra 'Sum'.

"In questo consiglio comunale si è agitato tanta la parola spauracchio democratico - continua Begaj - il rischio di escalation. A me pare, come ho già detto tante altre volte, che in effetti un rischio crescente c’è, perché abbiamo un governo e partiti di governo che manifestano apertamente nostalgie fasciste e addirittura naziste come Delmastro, i busti di Mussolini rivendicati da La Russa, esponenti di FDI eletti nelle istituzioni locali che fanno saluti romani e vanno alle marce nostalgiche". Per il consigliere di Coalizione civica si tratta di "azione squadrista sulla quale abbiamo sentito fino adesso dissociazioni di circostanza ma anche insinuazioni sulla presunta dinamica di 'rissa', non ha avuto la condanna della Premier Meloni".

"Manica di fascisti da respingere politicamente e socialmente"

Un "silenzio" notato da più parti, a partire appunto dalla presidente del consiglio Meloni e dal deputato fiorentino Giovanni Donzelli, che sull'episodio ancora non hanno voluto proferire parola:: "Il governo peraltro è sempre solerte a condannare i movimenti ambientalisti chiedendo pene capitali - continua Begaj - ma anche Azione Studentesca è protagonista di attacchi ai movimenti ambientalisti, i movimenti contro il razzismo, e come sappiamo hanno lanciato campagne in questi anni contro Greta Thunberg, Black Lives Matter, campagne omofobe. Perché questo sono: una manica di fascisti da respingere politicamente e socialmente. Solidarietà a chi è stato aggredito nella convinzione che la nostra democrazia si difende negando agibilità alla loro propaganda e alle loro pratiche politiche".