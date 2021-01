E morto Alessandro Mazzanti, storico esponente della Destra bolognese. Lo rende noto AdnKronos. E' deceduto "dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e la dignità che gli erano propri", ha comunicato la familiga. Mazzanti, esponente del Msi-Dn di Bologna e dell'Emilia Romagna, era nato a Bologna il 7 aprile 1942.

Entrato giovanissimo nelle file delle organizzazioni giovanili missine, divenne uno dei più giovani consiglieri comunali, per due mandati, tra la metà degli anni '60 e '70. Venne poi eletto consigliere regionale nel 1975, rappresentando la Destra nell'assemblea legislativa emiliano-romagnola per oltre 15 anni, in quattro mandati, fino alla trasformazione del partito in An, a cui aderì.

Nel 1985,fu anche ferito al comizio di chiusura delle elezioni amministrative.

"Apprendo con dispiacere della scomparsa di Alessandro Mazzanti, storico esponente della destra bolognese ed emiliano-romagnola. A lui va riconosciuta la grande coerenza e il coraggio delle idee che ha sempre portato avanti con determinazione e fierezza, anche in momenti particolarmente complicati per la democrazia e per la vita politica nel nostro Paese. Alla famiglia e agli amici il mio più sincero cordoglio". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.