Alluvione, Stefano Bonaccini: "Mai più costruzioni nelle zone colpite" | VIDEO

"Non si potrà mai più costruire nei territori allagati". Se l'Emilia-Romagna può imparare una lezione dall'alluvione di un anno fa, è quella che il presidente Stefano Bonaccini ha comunicato ai sindaci della Città Metropolitana, incontrati questa mattina per fare il punto sulla ricostruzione insieme alla sua vice e delegata alla Protezione Civile Irene Priolo. "Noi non avremmo mai pensato di venire colpiti da uno degli eventi più disastrosi al mondo - ha continuato il Presidente della Regione Emilia-Romagna -. Ma è avvenuto, e mentre ricostruiamo, abbiamo preso questa decisione: non si può e non si potrà mai più costruire".

Venerdì un nuovo incontro con il commissario Figliuolo

Una misura presa "per precauzione" che verrà messa in pratica inserendola nei piani urbanistici dei Comuni alluvionati. E che verrà comunicata anche al commissario per l'alluvione, il generale Paolo Francesco Figliuolo, nell'incontro con la Regione e le altre parti previsto il prossimo venerdì, a poca distanza dall'ultimo sopraluogo a Loiano e Monterenzio. A Figliuolo verrà consegnato una nuova rendicontazione dei danni ancora insistenti sul territorio, gli interventi fatti e le urgenze nuove e vecchie a quasi un anno dal disastro.

Pressing sui rimborsi e i tecnici amministrativi

E verrà di nuovo chiesto di accelerare i tempi dei ristori e l'assegnazione di nuovo personale tecnico che aiuti le piccole e medie amministrazioni locali a presentare tutta la documentazione necessaria a ottenere i ristori: "Risorse per la parte pubblica ci sono, circa 3 miliardi e mezzo di euro - elenca Bonaccini - ma gli strumenti messi in campo per reclutare i tecnici amministrativi non funzionano: ne sono arrivate poche decine a fronte dei 216 promessi". A questo si aggiunge ancora l'incertezza sul rimborso del 100% dei danni ai privati e il farraginoso funzionamento della piattaforma Sfinge: "Sembra una barzelletta. Anche con il terremoto ci sono voluti anni per ripartire, ma nessun cittadino aveva dovuto tirare fuori i soldi prima".

Lega: "Fondamentali sportelli di assistenza per presentare domande"

Vecchi e risaputi problemi su cui torna a fare pressing anche il sindaco della Città Metropolitana Matteo Lepore, che si aspetta "ulteriori passi in avanti dal governo e dal commissario Figliuolo in merito alla semplificazione delle procedure". In difesa del governo sono poi intervenuti il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti e il capogruppo leghista in Consiglio metropolitano Mattia Pollazzi a puntare il dito contro Regione e Città Metropolitana: "Anziché limitarsi a criticarne l'operato – hanno scritto in una nota – le istituzioni locali dovrebbero proporre soluzioni costruttive. la complessità delle ordinanze è dovuta al fatto che è necessario intervenire su una vasta gamma di situazioni: è pertanto fondamentale istituire sportelli di assistenza a livello territoriale per agevolare i cittadini nella presentazione delle domande e garantire un processo trasparente e accessibile"