Alluvione, stop commissione d'inchiesta. Lega: "Pd vuole raccontare solo la sua verità"

Non passa in Regione Emilia-Romagna la richiesta di commissione d'inchiesta sull'alluvione. L'Assemblea legislativa ha respinto la proposta appoggiata da Fratelli d'Italia, Lega, Fi e Rete civica. Hanno votato contro Pd, Lista Bonaccini, ER Coraggiosa, Europa Verde e Movimento 5 Stelle.

"Nessuno la ritiene illegittima - spiega la capogruppo Pd, Marcella Zappaterra - ma l'avete annunciata quando ancora c'era il fango nelle case. E' difficile non vederne la strumentalità".

In questo momento, secondo Zappaterra, "non serve una commissione d'inchiesta, ma servono risposte chiare e certe dal Governo ai romagnoli. La commissione Ambiente, che è convocata in seduta permanente, è più che sufficiente. Ha già un calendario fitto di incontri, proponiamo che si riunisca sul territorio e può essere integrata con gli esperti nominati dalla Giunta".

"Servono interventi per risolvere i problemi legati all'emergenza idrica acuiti dalla recente alluvione: per questo riteniamo che debba essere istituita una commissione di ricerca e studio. Si tratta di una richiesta datata 3 maggio. Abbiamo ricevuto rassicurazioni dal presidente della commissione Territorio e Ambiente Stefano Caliandro che saranno dedicati spazi di lavoro della commissione per affrontare il tema da noi posto", ha detto Marta Evangelisti (Fdi) nel presentare la proposta.

Lega: "Ostaggio di un finto ecologismo, volete nascondere la polvere sotto il tappeto"

"Non ci interessa individuare responsabilità di quanto accaduto, questo lo sta facendo la magistratura. Noi vogliamo capire perché è avvenuto quello che è avvenuto e fare in modo che non capiti mai più", spiega Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che sottolinea come "da troppi anni questa Regione è ostaggio di un finto ecologismo. Dobbiamo dare atto a questo governo che si è attivato subito per le popolazioni vittime dell'alluvione. Basta attacchi al governo e basta dire che l'alluvione è come il terremoto: contro il terremoto nulla si poteva fare, mentre tanto si doveva fare contro l'alluvione".

Una bocciatura "prevedibile", per il capogruppo della Lega, Matteo Rancan. "Avremmo voluto aprire un dibattito sul dissesto idrogeologico e la prevenzione con il contributo di esperti. Invece siamo stati accusati di sciacallaggio. Il fatto è che il Pd non vuole approfondire per raccontare ai cittadini solo la sua verità".

"Prendiamo atto che volete nascondere la polvere sotto il tappeto", attacca il leghista Massimiliano Pompignoli:, mentre per il consigliere del Carroccio Daniele Marchetti "abbiamo il dovere morale di verificare se ci sono state situazioni che hanno peggiorato la tenuta degli argini". Andrea Liverani incalza: "Parlate dei massimi sistemi, ma avete mai ascoltato gli agricoltori? Quello che è successo è anche perché i fiumi non sono stati puliti. E quelle persone lo dicono da anni

Italia Viva: "Non è tempo di dare pagelle"

Per Giulia Pigoni, consigliera Italia Viva, "è una richiesta fuori luogo. Non è tempo di dare pagelle. Quelli che fanno i maestrini della prevenzione oggi sono gli stessi che hanno chiuso la struttura Italia Sicura. Diffidiamo di questa forza politica, la smettano di fare le vergini nel reparto maternità".

Emilia-Romagna Coraggiosa: "Operazione in chiave elettoralistica"

Federico Amico, consigliere di Emilia-Romagna Coraggiosa, afferma che "in Parlamento Europeo la destra vota contro qualunque provvedimento sul dissesto e il clima, vuol dire che sulla scorta del disastro, in Emilia-Romagna si vuole fare un'operazione in chiave elettoralistica".

Per Silvia Zamboni di Europa Verde, "anche oggi abbiamo assistito al solito teatrino della Lega. Se dobbiamo fare una commissione sulle nutrie o per dare la colpa agli ambientalisti, non so a cosa possa servire". Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s, insiste: "Il centrodestra al Governo si dia da fare invece di fare polemiche sui social e disprezzare i territori colpiti con frasi allucinanti. La Lega in Regione chiede la commissione d'inchiesta, ma a Forlì nega una seduta dedicata del Consiglio comunale".