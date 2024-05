Alluvione: il 15 giugno grande evento a Faenza per l'anniversario della tragedia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiamerà 'Alluvione, un anno dopo. Una giornata per dire grazie' l'evento che verrà organizzato il prossimo 15 giugno al PalaCattani di Faenza, subito dopo le elezioni europee, per ricordare le vittime e ringraziare i volontari un anno dopo la tragedia del maggio scorso.

La data scelta slitta di un mese rispetto all'anniversario degli eventi di maggio 2023 a causa della campagna elettorale, che vede il governatore uscente Stefano Bonaccini candidato nella circoscrizione Nord-Est. "Abbiamo preferito farlo dopo le elezioni per evitare strumentalizzazioni, essendo io candidato", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bologna per fare un punto sulla situazione un anno dopo l'evento catastrofico, costato la vita a 17 persone e che ha causato 8,5 miliardi di euro di danni. Il picco degli sfollati è stato di oltre 36 mila e sono oltre 400 i cantieri in corso. Ma molto è ancora da fare.

Mancano ancora i rimborsi per i beni mobili

"I romagnoli meritano di riavere ciò che hanno perduto perché non si sono fermati neanche un secondo", scandisce il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini facendo oggi un bilancio degli interventi del post-alluvione e degli aiuti ai cittadini. Manca ancora, infatti, la norma che consenta il rimborso dei beni mobili.

A chiederlo a gran voce è anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale: "È trascorso un anno dall'alluvione che ha devastato le nostre terre e ancora ad oggi il Governo Meloni non ha previsto che siano indennizzabili i mobili ed elettrodomestici danneggiati e distrutti", è la sua denuncia. Quindi, "ora basta, non c'è più tempo. Il Governo onori l'anniversario dell'alluvione emanando un decreto che consenta di indennizzare anche i beni mobili che per tanti cittadini alluvionati rappresentano una parte molto significativa dei danni".

Un appello da mesi ripetono anche dai piani alti di Viale Aldo Moro e che trova Bonaccini e la sua giunta allineati. Anche il commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo qualche giorno fa ha chiesto al Governo di prendere una decisione sui rimborsi sui beni mobili a favore di famigli e imprese danneggiate.

Non dimenticare quello che è successo

"Non ci dimenticheremo mai quello che è successo", aggiunge la vicepresidente della Regione con delega all'Ambiente e alla Protezione civile Irene Priolo. Questi episodi, aggiunge, "sono sempre più drammatici e non dobbiamo limitarci all'adattamento ma avere una strategia di prevenzione". A Faenza ci sarà anche il commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, per il resto "è un po' presto per dire chi sarà presente", spiega Priolo.