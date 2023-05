Alluvione, Lepore a Salvini: "Interventi in 9 comuni? Sono 30, procedure non concordate"

Una lettera, piuttosto critica, del sindaco metropolitano Matteo Lepore al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all'indomani del suo intervento in Prefettura, con il Prefetto Attilio Visconti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per fare il punto sugli interventi post-alluvione.

Nel ringraziarlo "per l’attenzione che ancora una volta riserva al nostro territorio colpito" Lepore ha preso carta e penna dopo aver letto alcune dichiarazioni rilasciate durante la visita a Bologna. I Comuni interessati, nove, "sarebbero già stati individuati e a questi (o anche ad altri?) si chiede di segnalare le necessità di interventi al ministero".

"Città metropolitana investita in maniera ampia e diffusa"

Il sindaco specifica che "tali procedure non sono state né comunicate né concordate con la Città metropolitana di Bologna, né con molti altri Comuni colpiti che ne avrebbero pari diritto", quindi molti di più: "La Città metropolitana di Bologna è stata investita in maniera ampia e diffusa dagli eventi alluvionali e franosi degli scorsi giorni. Sono circa 1600 le cittadine e i cittadini attualmente evacuati. 30 Comuni sono stati inseriti in una prima lista di beneficiari di primi rimborsi per assistenza alle popolazioni colpite. Più di 50 sono le strade provinciali danneggiate, di cui una ventina attualmente interrotte e non mancano i nuclei ancora pressoché isolati a causa delle innumerevoli strade comunali chiuse o cancellate dalle frane. Sono già partite decine di cantieri della Città metropolitana e dei Comuni che senza certezze di copertura da parte del Governo hanno deciso di adoperarsi per l’accessibilità e il ripristino del territorio".

Campaniello (PD): "Come siano stati scelti i Comuni? A pensare male si fa peccato, ma..."

Mentre Lepore chiede la convocazione urgente di un tavolo istituzionale tra il Ministero e la Città metropolitana di Bologna, il capogruppo Pd in Comune, Michele Campaniello, è intervenuto con un affondo: "Non è l'ora della campagna elettorale e della propaganda. Ci chiediamo perchè in particolare Salvini abbia deciso scientemente di non incontrare gli enti locali e i loro rappresentanti. Alcuni Comuni, come quelli di Budrio, Vergato, San Benedetto Val di Sambro, Monterenzio Monghidoro, Monzuno e altri dell'imolese avranno ristori previsti dal Governo. Ma mi chiedo, visto che il ministro è venuto a Bologna e non ha incontrato la Città metropolitana, come siano stati scelti questi Comuni e come siano state selezionate queste opere infrastrutturali", dice il democratico in aula "a pensare male si fa peccato ma molto presto ci si prende. Il fatto che la maggior parte di questi comuni siano amministrati dal centrodestra fa pensare che da parte del Governo ci sia più attenzione per alcuni comuni più che per altri".

In alto mare la scelta del commissario

Intanto non ci sono novità sulla nomina del commissario, o meglio sul nome: "Non ho nè simpatie nè antipatie - ha detto Salvini ieri "per me prima si fa e meglio è. E chiunque venga nominato da Palazzo Chigi a me andrà bene, ma non avrà bacchette magiche, anche se arrivasse Gesù bambino non risolverebbe problemi in una settimana. Deve avvenire su base tecnica - ha sottolineato -, non politica". Nelle ultime ore ha iniziato a circolare il nome di Francesco Figliuolo, già commissario straordinario per la pandemia. "Lo conosco e lo stimo per il lavoro fatto per l'emergenza Covid, ma in questi giorni ho letto tanti nomi", ha spiegato Salvini, per poi aggiungere: "Io mi occupo di strade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine".

