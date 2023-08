Alluvione, Lisei: "4 mesi per trovare 2,7 milioni", la replica: "sono gli unici rimborsi"

E' ancora sui fondi per la ricostruzione post-alluvione che si consuma lo scontro politico, almeno sotto le due torri. A scambiarsi un vivace botta e risposta sono il senatore bolognese di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, e presidente gruppo PD in Regione, Marcella Zappaterra.

Secondo il meloniano la Regione Emilia Romagna ha "deciso dopo ben 4 mesi persi in polemiche strumentali e infondate, di contribuire con proprie risorse, seppur limitate a 2,7 milioni ad abbattere i tassi di interesse per le imprese. Allo stesso modo - continua Lisei - accogliamo positivamente l’iniziativa di destinare parte di quei 50milioni donati dai cittadini ad aiutare coloro che hanno perduto l’auto nell’alluvione".

Lisei accusa quindi viale Aldo Moro di aver impiegato troppo tempo per allocare anche i soldi delle donazioni: "Il Governo in due mesi ha messo 4,5 Miliardi, in parte ancora inutilizzati per le incapacità della stessa Regione". L'ultima stoccata è riservata a Stefano Bonaccini: "Siamo felici che finalmente anche il Presidente abbia almeno riconosciuto che questi soldi ci sono dato che fino a ieri sosteneva il contrario.

Siamo certi, del resto, che se c'è collaborazione istituzionale e non polemiche pretestuose che danneggiano solo i cittadini, l'obbiettivo del100% dei rimborsi verrà raggiunto prima, a prescindere dal fatto che Bonaccini si sposti di qualche millimetro o che si sposti, dopo le prossime elezioni europee, degli oltre 700 km per andare a Bruxelles", conclude il senatore.

Pronta la risposta di Zappaterra che, a parte l'incipit "un bel tacer non fu mai scritto", dedica proprio a Marco Lisei la sua nota: "Pur di scagliarsi contro la Regione Emilia-Romagna e chi la guida, fa una figuraccia sulla pelle degli emiliano-romagnoli alluvionati. Millanta le mirabolanti cifre messe a disposizione dal 'suo' governo, confrontandole agli 'spiccioli' che arrivano direttamente dalla Regione. Ebbene - fa notare la presidente - gli unici rimborsi che finora i romagnoli hanno potuto vedere e toccare con mano arrivano proprio dalla Regione. Sono i contributi utilizzati per i primissimi sostegni a cittadini, famiglie ed enti locali. Sono i contributi per consentire l’accesso al credito a tasso zero alle imprese. Il Governo continua a prendere tempo e a combinare poco. Sicuramente è una situazione che mette in fibrillazione anche i parlamentari di destra come Lisei, che devono arrampicarsi sugli specchi per difendere il (non) operato del Governo; ma le affermazioni di oggi ricordano l’agghiacciante rumore delle unghie che cercano un appiglio".