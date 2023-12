Bonaccini preoccupato per la sanità. E sull’alluvione: “Arrivati meno della metà dei soldi”

Un punto prima delle feste natalizie: per questo, il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha voluto incontrare la stampa nella sede di viale Aldo Moro. Parlando ai cronisti presenti, il presidente di regione ha detto di essere preoccupato per la sanità pubblica: “Sono molto preoccupato per la tenuta del sistema sanitario pubblico e anche per quello dell’Emilia-Romagna” scrive la Dire riportando le parole di Bonaccini. “La prima correzione che farei è alzare i finanziamenti alla sanità pubblica. Di quei fantomatici quattro miliardi promessi a luglio dal ministro, per quest’anno non ne abbiamo visto nemmeno uno”.

E, a proposito di fondi (ancora) non arrivati, Bonaccini ha parlato anche dei rimborsi per l’alluvione dello scorso maggio: vista la congiuntura economica, secondo il governatore “sarà un anno complicato, anche per chi governa”. Sull’alluvione, per Bonaccini “tanto è stato già fatto, grazie anche alla capacità di reazione dei romagnoli e degli emiliani colpiti. Ci vorrà tanto o poco tempo, in base alle risorse che arriveranno. Ad oggi, ne mancano ancora più della metà, reali. Stiamo trattando per 1,2 miliardi del Pnrr, che sarebbero ovviamente benvenuti, ma abbiamo chiesto garanzie: se si tratta di risorse aggiuntive va benissimo, se fossero sottrattive o sostitutive non cambierebbe nulla. E bisogna poi capire che regole di ingaggio ci sono – continua Bonaccini – perché da Pnrr le norme europee dicono che entro fine 2026 bisogna aver rendicontato, sono solo concluso le opere”. Infine un passaggio sull’esclusione dei beni mobili dai rimborsi, che il governatore emiliano-romagnolo continua a ritenere “clamorosa”.

Foto LaPresse