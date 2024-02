Amministrative 2024, D'Oristano sfida il centro-sinistra a Pianoro

Si delineano i primi assetti politici e le candidature per le amministrative di giugno 2024. E' sostenuto da tutti i partiti del centrodestra, il candidato sindaco a Pianoro. Luca D'Oristano, consigliere comunale capogruppo di Fratelli D'Italia, si è presentato ai cittadini ieri sera, alla piscina comunale Paolo Gori. E' capogruppo in Comune, a Pianoro.

D'Oristano, 54anni, nato a Monfalcone (Go) è stato residente a Pianoro per molti anni, oggi si occupa di verde e fiori.

Oltre al partito d'appartenenza, è sostenuto, per ora, da Lega e Forza Italia e, se eletto succederà alla sindaca di centrosinistra Franca Filippini.

Quando si vota

I cittadini residenti nei 45 comuni della Città Metropolitana di Bologna andranno alle urne l’8 e il 9 giugno 2024. La direttiva del ministero dell’Interno è quella del via libera per il terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti, mentre in quelli sotto ai 5mila abitanti non c’è nessun limite di mandato. Di seguito la lista integrale dei comuni che andranno al voto con i rispettivi sindaci uscenti.