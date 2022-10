Toto-Ministri, Bernini in pole per il MIUR. Ma quanto peserà il non voto di FI a La Russa?

Mentre il Senato ha scelto il suo presidente e la Camere si accinge a farlo, tiene banco anche il toto-ministri. Chi terrà di fatto le sorti dei vari comparti del Paese? Tra i dicasteri più delicati quello d'Istruzione e Università, che potrebbe torne ad essere un’unica entità dopo lo sdoppiamento degli scorsi anni.

Il mondo della scuola e dell'Università ha gli occhi puntati sulle scelte del nuovo Governo di centrodestra, auspicando che a raccogliere l'eredità sia di Patrizio Bianchi (ex ministro all'Istruzione) che di Maria Cristina Messa (ex ministra all'Università e Ricerca), sia una figura competente, che ovviamente possa far bene.

Il nome che circola da giorni e resta in pole position è quello dell'avvocato bolognese Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia. Già ministra per le Politiche europee nel governo Berlusconi IV, Vicecoordinatrice nazionale del partito e professoressa associata di Diritto comparato all’Alma Mater, la Bernini - caldeggiata da Berlusconi - sarebbe nome apprezzato anche da Fratelli d’Italia.

Il non voto di FI a La Russa peserà sulla Bernini? La Lega pronta con Pittoni e Valditara

Tuttavia se fino a ieri la Bernini pareva essere la favorita, ci si chiede se il voltafaccia durante l'elezione di Ignazio La Russa al Senato, posso pesare negativamente. Se Forza Italia dovesse essere tagliata fuori dalla corsa per il dicastero di Viale Trastevere, il Ministero potrebbe essere affidato alla Lega. Il Carroccio avrebbe fatto due nomi: quello di Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione del partito di Salvini, e quello di Giuseppe Valditara, professore ordinario di Diritto privato e pubblico romano nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.