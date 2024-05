Premio "Innovation in politics”: il Comune di Sant’Agata bolognese tra i finalisti internazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Milano, 8 maggio 2024 - L'Istituto “Innovation in Politics” è orgoglioso di annunciare i vincitori degli Innovaton in Politics Awards di quest'anno in ciascuna delle sette categorie in gara. I migliori progetti provenienti da sette Paesi europei hanno ricevuto il premio in occasione del Gala ufficiale dei premi, tenutosi il 2 maggio 2024 presso il Museo Marittimo di Barcellona. Dal 2017, gli Innovation in Politics Awards vengono assegnati annualmente per riconoscere le più significative iniziative di politici lungimiranti e cittadini impegnati, indipendentemente dal partito o dal Paese, promuovendo un vivace scambio di idee volto a rafforzare la democrazia. I finalisti e gli ospiti di quest'anno si sono riuniti, in occasione della serata di premiazione, per scambiare idee innovative su democrazia, tecnologie, istruzione, sviluppo locale e altro ancora. In qualità di Capitale europea della democrazia per l’anno 2023/2024, Barcellona è stata la città ospite del gala di premiazione e della conferenza. L'evento si è svolto sotto gli auspici del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić, e con il sostegno di partner quali la Città di Barcellona, la Generalitat de Catalunya e la Diputació Barcelona. Ha, inoltre, visto la partecipazione di più di 500 ospiti, tra cui la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica, funzionari governativi, politici, ambasciatori e rappresentanti della società civile e delle imprese di tutta Europa. Su 334 progetti provenienti da 26 Paesi, 314 hanno soddisfatto i criteri richiesti e sono stati valutati da una giuria di 1.071 cittadini che hanno selezionato 70 eccezionali finalisti, dieci per categoria, riconosciuti come pionieri dell'innovazione. Il migliore di ciascuna categoria ha ricevuto il prestigioso premio. Tutti i progetti partecipanti rappresentano idee diverse e innovative che fanno davvero la differenza nelle loro comunità e provengono da tutti i livelli di governo, da quello locale a quello nazionale, coprendo un'ampia gamma di attività politiche. Tra i progetti finalisti nella categoria dedicata allo Sviluppo Locale, anche l’italiano “Economia circolare dei rifiuti per l’ambiente e il territorio”, del Comune di Sant’Agata Bolognese. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti ed è il più importante impianto di compostaggio e biostabilizzazione in Italia attivo nelle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, finalizzati alla produzione finale di compost e biogas, con ulteriore raffinamento dello stesso in biometano. “Siamo soddisfatti di come l’evento di assegnazione degli Innovation in Politics Awards sia riuscito a coinvolgere il mondo politico, che ha partecipato attivamente alla giornata di incontri – commenta Martin Slater, rappresentante per l’Italia dell’Innovation in Politics Institute – I progetti premiati riguardano sia centri più estesi e abitati, ma anche realtà più piccole ma in forte crescita, sempre con l’obiettivo di promuovere e incentivare iniziative che migliorano la vita delle persone grazie all’innovazione. Per questo il premio è dedicato in particolare a governi territoriali: i più vicini alle istanze concrete dei cittadini”. L’appuntamento per il Gala degli Innovation in Politics Awards 2025 si terrà a Vienna, Capitale Europea della Democrazia 2024/2025.