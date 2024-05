Soldo: “Legalizzazione cannabis passo importante per lo svuotamento dei carceri”| VIDEO

Parte da Piazza Verdi la maratona per Bruxelles di Antonella Soldo, da anni attivista per la legalizzazione della cannabis. Ieri la candidata per la circoscrizione Nord-est ha distribuito ai presenti una sessantina di bustine contenenti cannabis legale, contenente una bassa dose di thc. Secondo Soldo introdurre la cannabis e altre droghe leggere in un "mercato controllato" è "un grande contributo alla lotta alla criminalità organizzata e un passo importante per lo svuotamento dei carceri, sopratutto quelli minorili".

Per affiancarla nella sua presentazione è tornato a Bologna il segretario dei Radicali Italiani Matteo Hallissey, nato e cresciuto sotto le due torri: "condividiamo con Soldo le battaglie per la legalizzazione e per la libertà ed è per questo che la sosteniamo". Presente alla conferenza anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone, candidato a Nord Ovest.