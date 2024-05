Arianna Meloni a Bologna: “Vogliamo un'Europa identitaria che protegga i suoi confini" | VIDEO

Toccata e fuga, Arianna Meloni arriva al Royal Hotel Carlton per sostenere Stefano Cavedagna nella sua corsa alle elezioni europee. Durante il comizio la sorella della premier Giorgia Meloni parla della sua Europa ideale dove "si riconosce il patrimonio culturale e si difendono fieramente i propri confini".

Ha parlato con i giornalisti Galeazzo Bignami, viceministro ai trasporti, annunciando che in regione il centrodestra candiderà un civico. "Non pensavamo che Bonaccini abbandonasse la barca"- ha commentato il viceministro" -in politica è difficile che uno dica le cose e poi le mantenga ma noi abbiamo detto che aspiriamo ad un profilo civico ed intendiamo mantenere questa promessa".