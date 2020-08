Nidi e materne riaprono il 1° settembre, Bonaccini: "Avevamo promesso, abbiamo mantenuto"

"Lo avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto. Gli asili nido e le scuole materne ripartono dal 1° settembre". Lo scrive in una nota social il presiente della regione Stefano Bonaccini che confermo lo stanziamento di 18 milioni di euro per l'abbassamento delle quote "poiché non vogliamo che nessuno debba privarsi di un servizio così indispensabile".

Per il presidente "i più piccoli sono coloro che hanno sofferto di più durante il lockdown, è ora che ritornino (in completa sicurezza) nelle loro aule - e conclide - forza e coraggio!"

A livello provinciale le risorse ai Comuni sono così suddivise: a quelli dell’area metropolitana di Bologna 5,2 milioni di euro; a quelli della provincia di Modena 2,9 milioni; a quelli della provincia di Reggio Emilia 2,5 milioni; a quelli della provincia di Parma 1,9 milioni; a quelli della provincia di Ravenna 1,6 milioni; a quelli della provincia di Forlì-Cesena 1,4 milioni; a quelli della provincia di Ferrara poco più di 1 milione di euro; a quelli della provincia di Rimini 876 mila euro e a quelli della provincia di Piacenza 752 mila euro.

La riduzione delle rette interesserà i nuclei familiari con un Isee massimo di 26 mila euro, il cui risparmio annuo per ogni bambino iscritto sarà più consistente nel caso di un bambino con disabilità o residente in un Comune montano.