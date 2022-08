Assemblea del M5S, oggi a Bologna anche Giuseppe Conte: "Nessuna ammucchiata elettorale"

"Centinaia i partecipanti in presenza e ancora più alto il numero di quelli collegati online. Oltre un migliaio in totale" il report. L'assemblea è stata organizzata dai referenti regionali per l'Emilia-Romagna Gabriele Lanzi e Marco Croatti