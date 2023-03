Oggi l'Assemblea nazionale PD, Schlein propone Bonaccini presidente

Dopo le primarie di febbraio, altro momento importante oggi per il Partito Democratico, chiamato a eleggere assemblea nazionale, direzione nazionale e presidente.

La segretaria Elly Schlein, proporrà l'ex rivale Bonaccini per la carica di presidente: "Si è appena concluso l'incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini, come Presidente, all'Assemblea del Partito Democratico", si legge in una nota del Pd.

L'assemblea che si tiene al Centro Congressi La Nuvola di Roma, in diretta streaming sul canale youtube del PD, dalle 10.30, prevede la proclamazione ufficiale della segretaria, poi l'elezione del presidente, di due vice presidenti e dell'ufficio di presidenza. Nella seconda parte della giornata si eleggerà la direzione nazionale e il tesoriere.