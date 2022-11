Il PD prova a rinascere da Bologna: “Serve passo indietro dalla dirigenza nazionale” | VIDEO

Il nome è “riGenerazione”, e non è un nome a caso. Sessantaquattro interventi, più una bacheca su cui esprimere le nuove proposte. Nessun grande nome, ma semplici cittadini, elettori, iscritti e non iscritti al PD, amministratori, consiglieri e dirigenti territoriali da ogni parte d’Italia. “riGenerazione” è l’evento lanciato da Davide Di Noi e Matteo Meogrossi - rispettivamente membro della direzione nazionale del partito e vicepresidente del PD bolognese - per lanciare una riflessione nuova ed esterna all’attuale classe dirigente del PD. Obiettivo dell’incontro è quello di dare una risposta nuova e più veloce rispetto ai cinque mesi di costituente decisi dal segretario dimissionario Enrico Letta. “Cinque mesi di costituente è una cosa da vecchio partito del Novecento. Serve nuova linfa vitale e non sempre i dirigenti che, al di là del segretario, rimangono sempre gli stessi: Franceschini, Orlando e via dicendo – dice Di Noi –. Continuiamo a perdere punti nei sondaggi e siamo completamente distaccati dalla realtà. Mi auguro che il gruppo dirigente nazionale rinsavisca e che ci sia un netto cambio di passo sul programma. Uno degli obiettivi di oggi è anche quello di proporre l’anticipo della nuova assemblea nazionale del PD. Date? Gennaio potrebbe andare”.

La perfetta fotografia della crisi interna al Partito Democratico è rappresentata da Pier Ferdinando Casini: epifania casuale, o forse no, il senatore eletto in quota PD è improvvisamente apparso di fronte all’ingresso dello Chalet dei Giardini Margherita in scarpe da ginnastica, pantaloncino corto e felpa rossoblù del Bologna. Uno sguardo rapido e via per la propria strada. Proprio come il PD.