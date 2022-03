Aumento delle spese militari: "No" di Coalizione civica

Se l'aumento delle spese militari mette in crisi Palazzo Chigi a Roma, anche a Palazzo d'Accursio, fatte le dovute proporzioni, gli oppositori non mancano.

Mario Draghi non cede sull'aumento delle spese militari al 2% del Pil nel "rispetto degli impregni presi con la Nato. Altrimenti verrebbero meno gli impegni presi dalla maggioranza", in altre parole a Roma potrebbe saltare tutto, così è salito al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. Su questo terreno si è consumato il dissenso tra il premier e il suo predecessore e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che giudica tale aumento "improvvido" in questo momento, anche se assicura di non voler mettere a rischio il governo che, da parte sua, gli ha "rinfacciato" di averle aumentate anche lui nel 2020.

Anche Coalizione Civica dice "no"

Con le dovute proporzioni, appunto, anche a Bologna una formazione nella maggioranza, Coalizione Civica, che ha espresso nientemeno che la vicesindaca della giunta Lepore, Emily Clancy, è critica verso quei "38 miliardi di euro l'anno, più di 100 milioni al giorno - si legge in una nota - proprio mentre vediamo le devastazioni della guerra urgerebbe cambiare punto di vista: il riarmo costante di questi anni ha portato ad un aumento della violenza e dell'insicurezza a livello globale, mentre l'enorme spesa militare dovrebbe essere dirottata su altre voci: dalla salute alla scuola, dal welfare alla transizione ecologica, rafforzando, in un momento buio come questo in maniera strutturale anche l'accoglienza, come ponte verso un mondo dove tutte e tutti possiamo vivere senza insicurezze" quindi si rivolge al Senato "ancora in tempo per bloccare questa follia, lo faccia, senza esitazioni".