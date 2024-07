Autonomia, Landini: “Domani depositiamo il quesito per l’abrogazione. Lo vogliono i cittadini”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La battaglia per abolire la legge sull’autonomia differenziata è già iniziata. Da subito le opposizioni, Partito Democratico in primis, hanno dichiarato la propria contrarietà al ddl Calderoli, poi diventato legge, tanto da manifestare l’idea di un referendum abrogativo. L’iter per la raccolta firme, necessarie per indire un referendum, inizierà domattina. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, che ha parlato a margine dell’inaugurazione di Manifesta, la festa della Camera del lavoro di Bologna. “Noi, assieme a tutte le associazioni e tutti i soggetti che intendono contrastare l'autonomia differenziata e arrivare a un referendum abrogativo, abbiamo scritto nei giorni scorsi a tutte le Regioni perché contrastassero questo disegno di autonomia differenziata con tutti gli strumenti, visto che adesso il Parlamento e il governo sono andati avanti, l'unico strumento che abbiamo è quello del referendum abrogativo per cancellare questa legge in modo integrale", spiega Landini all’agenzia Dire.

“C’è un mondo vastissimo – continua il segretario della Cgil –, c'è la Uil, tutte le associazioni che con noi hanno dato vita alla Via Maestra, ci sono le forze politiche di opposizione, un sacco di personalità e intellettuali. Domattina andremo a firmare per depositare il quesito di abrogazione totale e avviare una raccolta firme da concludersi entro il mese di settembre per essere certi che ci sia il referendum”. Perché “oltre alla volontà politica delle Regioni, c'è anche la volontà politica dei cittadini italiani che non vogliono accettare una legge balorda che mette in discussione l'unità di questo Paese e i diritti fondamentali, quindi la libertà" conclude Landini.