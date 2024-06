Autonomia differenziata, Lepore: “Bologna in prima fila per il referendum”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tiene banco la questione relativa all’autonomia differenziata. Una legge complessa e molto strutturata, ma soprattutto molto discussa. Tanto che, subito dopo la trasformazione in legge del ddl Calderoli, il Partito Democratico ha manifestato l’intenzione di avviare una raccolta firme per indire un referendum abrogativo. Tra i favorevoli a questa soluzione c’è il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Bologna e l'Emilia-Romagna saranno in prima fila, l'abbiamo fatto sui temi del lavoro e lo facciamo oggi sull'autonomia differenziata. Credo sia molto importante caratterizzare il nostro impegno per la Costituzione e l'unità d'Italia” scrive l’agenzia Dire riportando le parole del sindaco, intervenuto a margine dell'inaugurazione della festa nazionale dell'Anpi.

"Credo che l'autonomia differenziata sarà la nostra Brexit, spezzare il Paese vuol dire ammazzare la sanità pubblica e il trasporto pubblico mentre abbiamo bisogno di scommettere sui Comuni, sugli enti locali e sull'unità nazionale" continua Lepore, il quale si è detto contrario anche alla alternativa proposta dal centrosinistra: “Io credo che le riforme di cui il Paese ha bisogno siano quelle che devono rafforzare i Comuni, gli enti locali, la sanità pubblica e i servizi pubblici. Continuiamo a parlare dei contenitori, dei ballottaggi, di come si fanno a vincere le elezioni truccando le carte e magari di come dare risposte solo ad alcune aree del Paese e non a tutto il Paese. Io credo che in questo momento la sinistra debba rafforzare i Comuni, i Comuni piccoli e medi, rafforzare i servizi pubblici locali. Dobbiamo dare una risposta all'austerity e all'indebolimento dell'agenda sociale, quindi francamente non vedo l'autonomia come una priorità in questo momento e comunque l'unica in cui dobbiamo credere è quella degli enti locali” ha concluso il sindaco.