Primo "sì" verso l'autonomia differenziata, Schlein: "Pessima riforma che spacca un Paese"

In principio era "più competenze in alcuni settori: lavoro, ricerca e imprese, ambiente, infrastrutture e territorio e tutela della salute", almeno così ce l'avevano descritta nel 2017, quando a Palazzo Chigi venne firmato l'avvio del percorso dall'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Stefano Bonaccini, elogiato anche da Umberto Bossi.

Poi, arriva il disegno di legge Calderoli, ministro leghista per gli Affari regionali, sull'autonomia differenziata che ieri ha incassato il "sì" al Senato, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Ora il testo deve andare alla Camera per la definitiva approvazione.

"Questo è un governo antimerdionalista - ha commentato la segretaria del PD Elly Schlein - Lo dimostra con una pessima riforma che spacca un Paese che dopo gli ultimi anni ha bisogno di essere ricucito, quella è una riforma che aumenta le disuguaglianze che il Sud ha già pagato abbastanza”.

Contro la proposta dell'Emilia-Romagna venne lanciata una petizione di iniziativa popolare. A luglio del 2022 però il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi spiegava che alla base della raccolta firme vi fosse il timore "di un indebolimento dell'unità nazionale e disuguaglianze nell'offerta e gestione di servizi per i cittadini nelle varie regioni d'Italia. La richiesta di autonomia rafforzata avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, però, si basa su una proposta di sintesi, non per via referendaria, che più che richiedere funzioni aggiuntive, chiede di raggiungere obiettivi. Mai come ora serve una legge quadro nazionale".

Ad agosto del 2023 Bonaccini, da Rimini, disse che il dl Calderoli non sarebbe passato: "Non se ne farà nulla, ci rivedremo qui fra un anno e vedremo come sarà andata. Intanto perché non riescono a convincere le Regioni del sud, che non stanno chiedendo l'autonomia e sono governate in gran parte dal centrodestra, quindi non è problema di ideologia. Garantisco che nelle previsioni di bilancio non ci sono le risorse che servono per coprire la legge Calderoli”. Per Bonaccini il ministro non avrebbe avviato un conforto con Regioni: "Se trattieni parte delle tasse, una parte del paese già in difficoltà andrà maggiormente in difficoltà. La nostra idea di autonomia non è più risorse, abbiamo bisogno di tagliare la burocrazia opprimente".

Non si tratterebbe di secessione, assicurano, anche se ieri a Palazzo Madama tra inno nazionale e bandiere tricolore, la senatrice leghista Mara Bizzotto ha esposto la bandiera della Serenissima.

L'autonomia differenziata spiegata semplice: cosa cambierebbe

Fortemente supportata dalla Lega, origina dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001 ("Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"). "Roberto, questa prima vittoria sull’Autonomia è per te", ha scritto Salvini sui social. Un pensiero a Roberto Maroni, più volte deputato, ex ministro e presidente della Regione Lombardia, scomparso a novembre del 2022.

La legge prevede i "livelli essenziali di prestazione" (Lep), requisiti che fanno da base prr i finanziamenti alle Regioni. Se verrà approvato anche alla Camera, il Governo ha un anno di tempo per decidere sui Lep, nel frattempo le Regioni potranno formulare un'intesa anche senza il decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire i Lep. I finanziamenti verrebbero erogati in base alla spesa storica (quanto si è speso in un anno per i servizi ai cittadini - ndr) della regione che chiede l'autonomia.

