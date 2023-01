Autonomie, la bozza Calderoli non piace. Bonaccini: "E' secessione, abbiamo chiesto il ritiro"

“Abbiamo chiesto a Calderoli di ritirare la bozza. È curioso che dica il contrario di quello che abbiamo chiesto“. A dirlo è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, commentando la bozza di riforma di autonomia differenziata del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Sarebbero intanto 120 i sindaci che hanno scritto al presidente Sergio Mattarella che però per il ministro "Rappresentano una percentuale molto bassa rispetto a tutti i sindaci italiani”, ha detto al ‘Caffè della domenica’ di Maria Latella su Radio 24 "non ho mai inteso dividere il Paese, né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia, il mio auspicio è che tutti aumentino la velocità: il Nord che con l’autonomia può accelerare e un sud che finalmente si avvicini alla velocità del Nord. In questo modo cresce tutto il Paese“, aggiunge Calderoli.

"Non tolga a qualcuno per dare a qualcun altro"

"Se l’autonomia differenziata è togliere risorse al Sud per darle al Nord, non siamo d’accordo" continua Bonaccini che conferma di averne chiesto il ritiro "perché non l’aveva discussa con noi e non teneva conto delle nostre richieste. Quando siamo intervenuti io ed Emiliano (presidente della Regione Puglia - ndr), abbiamo ricevuto apprezzamenti anche da presidenti di regioni del Sud governate dal centrodestra, come Occhiuto della Calabria o Marsilio dell’Abruzzo. Noi – aggiunge Bonaccini – abbiamo chiesto che l’autonomia differenziata tenga conto di alcune cose, altrimenti non se ne può parlare. Intanto, che non spacchi il Paese. Soprattutto, che non tolga a qualcuno per dare a qualcun altro“.

“Bisogna togliere i termini ‘residui fiscali’ che significa trattenere le tasse nella propria terra: è secessione, non autonomia differenziata – osserva il governatore dell’Emilia-Romagna – Abbiamo chiesto che vengano tolte dal tavolo materie come la scuola e la sanità, che sono materie divisive. Un Paese con 20 pubbliche istruzioni in 20 regioni sarebbe un Paese barzelletta. E abbiamo chiesto che vengano definiti i livelli essenziali di prestazione prima, non dopo”.

Bonaccini continua: “Abbiamo chiesto che venga fatta una legge quadro in Parlamento. Insomma, se l’autonomia differenziata è togliere risorse al Sud per darle al Nord, non siamo d’accordo. Se l’autonomia differenziata è, invece che parlare di risorse, parlare di semplificazione per liberare la vita da troppa burocrazia per cittadini e imprese, siamo d’accordo. Se è programmabilità certa degli investimenti e delle risorse da spendere, cosa che ogni anno è un terno al lotto sull’anno successivo, siamo d’accordo. Questa bozza Calderoli a noi non piace“, conclude il presidente della Regione Emilia-Romagna. (dire)

Autonomia Emilia-Romagna, cosa chiede la Regione

Se ne parla ormai da 5 anni con l'inizio delle trattative con il Governo partite nell'autunno 2017 per avere più competenze in alcuni settori: lavoro, ricerca e imprese, ambiente, infrastrutture e territorio e tutela della salute.