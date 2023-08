"Azione" diserta la Festa dell'Unità: "Non ci interessa la partecipazione formale" | VIDEO

Non tutte le opposizione parteciperanno al tavolo organizzato dal Pd alla Festa dell'Unità, che inaugura oggi in città. Azione ha deciso di non raccogliere l'invito all'iniziativa prevista per il 14 settembre a Parco nord: "I tempi e i modi con il PD di Bologna ha invitato Azione alla Festa provinciale dell'Unità, ci hanno fatto ritenere che fosse opportuno declinare l'invito". Così in un videomessaggio, il segretario Andrea Forlani che bacchetta i dem: "Se vuoi che un partito partecipi a un tuo evento, non decidi tu i suoi rappresentanti, non li chiami all'ultimo momento e possibilmente le inserisci in dibattiti su argomenti rilevanti per la città e su cui si possa aprire un confronto vero e non formale" pur rispettano l'evento e soprattutto "le donne e gli uomini che alla festa dell'Unità formeranno il loro contributo volontario e appassionato, ma il rispetto deve essere reciproco" tuona Forlani.

Azione quindi non è interessato a "una presenza meramente formale - ma a - un confronto vero sui temi che coinvolgono i cittadini bolognesi, dalla mobilità alla sicurezza, dalla sanità al lavoro. Su queste su altre questioni azione Bologna ci sarà con le proprie idee le proprie proposte e soprattutto in modo libero e non subalternoca nessuno" conclude il segretario.