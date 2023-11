Serse Soverini è il nuovo segretario provinciale di Azione. Ma il voto dei fuorisede diventa un caso: "Esclusi per un cavillo"

Dopo un acceso confronto tra i calendiani al congresso, Serse Soverini è il nuovo segretario di Azione: 126 i voti per l'ex parlamentare dem, che si è scontrato contro Mara Mucci, prima tra le fondatrici del partito, ferma a 111 preferenze. Il congresso ha premiato quindi la new entry Soverini, promotore del patto generazionale per dare più rappresentanza ai giovani under-30. Molti dei quali, però, non hanno potuto votare perché non avevano i requisiti per esprimersi alle urne, tra cui la giovane responsabile Nora Righini.

Giovani senza voto

Al congresso era possibile votare per il segretario solo ai tesserati residenti a prescindere dalla sede dove si è iscritti. L’unico modo per i fuorisede di esprimere la loro preferenza era comunicare una settimana prima della data del congresso che avrebbero partecipato. A quanto è emerso, molti ragazzi e ragazze non sono stati informati di questa condizione e sono stati così esclusi dalle votazioni.

“Sono amareggiata dal fatto che purtroppo, in una città universitaria come Bologna, molti degli studenti fuorisede qui presenti non sono riusciti a votare” è stato il commento a BolognaToday della responsabile Righini, che ha stimato una quindicina di iscritti penalizzati. Non si tratterebbe di una disattenzione ma un cavillo burocratico: "La rappresentate di lista di Mara Mucci non lo ha permesso, nonostante altre volte era stato concesso. Tutto questo - prosegue Righini - mentre alcuni under-30 hanno potuto esprimersi anche se avevano soltanto il domicilio sanitario. Ci è stato privato un diritto".

Nonostante tutto la rappresentante dei giovani ha ammesso di essere “molto contenta del risultato perché Soverini è il candidato perfetto per questo ruolo perché ha voglia di fare e coinvolgere i giovani in ottica non paternalistica ma in trasmissione di conoscenze”.

Finale al fair play

Durante le votazioni entrambi i candidati hanno invitato i tesserati a rispettare le regole. “Diamo una lezione di democrazia e di voglia di fare bene in nome del partito” ha detto Soverini ai suoi sostenitori giovani che non hanno potuto votarlo come tutti gli altri. “Appoggio il messaggio di Serse - ha aggiunta la sua sfidante - stiamo sereni, nulla succederà dopo questo congresso, ci sono delle regole, qui non c’è in bando una roba epocale”. Una volta annunciati i risultati i due si sono stretti la mano e si sono ripromessi di lavorare insieme in vista delle nuove amministrative: "Abbiamo fatto una battaglia tra i migliori ma non ce ne sono, perché Mara è brava quanto me e voglio lavorarci insieme” ha commentato Soverini nel suo discorso da vincitore, sostenuto, tra gli altri, dal senatore Marco Lombardo.

A sostenere Mucci è stato invece il segretario cittadino Andrea Forlani. Sulla base di simili divisioni è stato eletto con 56 voti Aurelio Cardello con il sostegno dei soveriani, a seguire Paolo Giusti con 37 preferenze. Ad aprire le danze è stato Matteo Ricchetti, deputato di Azione anche lui tra i fondatori, che ha ringraziato gli iscritti per il loro coinvolgimento e dichiarato come il fatto che ci siano due candidati sia prova “che il partito c’è ed è vitale”.