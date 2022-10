Baby gang, Gruppioni al Siulp: "Prevenzione momento fondamentale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Per dare un concreto seguito all’importante evento promosso oggi dal Siulp a Bologna, si dovrà dar vita immediatamente a tavoli di lavoro da tenere sui territori che vedano come protagoniste le forze dell’ordine, la scuola, i servizi sociali comunali e, nel caso specifico legato al fenomeno delle cosiddette baby gang, anche i magistrati del Tribunale per i Minori istituzioni che più di ogni altro conoscono nel dettaglio la materia e tutti i numerosi risvolti, preventivi e successivi ai fatti in sé”. - Così Naike Gruppioni, deputata del gruppo Azione-Italia Viva, tra i relatori invitati al convegno dal titolo Il fenomeno delle baby gang. Recrudescenza della violenza giovanile dopo la pandemia, in corso stamattina a Bologna nell’ambito del IX Congresso Regionale Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) dell’Emilia-Romagna al quale la deputata non ha partecipato in presenza in seguito al protrarsi dei lavori parlamentari sulla fiducia al nuovo Governo. “È notizia di questi giorni sulle pagine delle cronache bolognesi, l’arresto di un 14enne a Casalecchio, sorpreso a sparare in aria, terrorizzando i cittadini, con una pistola scacciacani detenuta abusivamente, oppure ancora gli arresti di piccole bande di spacciatori tra i 15 e i 17 anni avvenuti tra Borgo Panigale e Ozzano. Anche in questa occasione, oltre alle sostanze stupefacenti, sono state sequestrate armi irregolarmente detenute. Per non dire dei continui allarmi che, anche a Bologna, arrivano dalle cosiddette zone della movida. Un fenomeno preoccupante e diffuso, o meglio in continua espansione, in relazione al quale è non solo giusto ma doveroso interrogarsi per capirne al meglio le origini e quali possono essere i modi per arginarne l’ulteriore allargamento” prosegue la deputata di Azione. “La Polizia oggi, attraverso questo convegno organizzato dal Siulp, dimostra in maniera ineccepibile come l’azione delle forze dell’ordine da tempo non si limiti più alla sola repressione dei crimini ma punti con apprezzabile decisione anche sulla prevenzione” spiega ancora Gruppioni. “Una maggiore sicurezza sul territorio, infatti, può prendere forma solo attraverso due strumenti: un controllo più capillare da attuare con un numero più alto di agenti sulle nostre strade, e una nuova stagione di educazione civica nelle scuole, istituzione anch’essa messa a dura prova dalla pandemia, che in questo ritorno alla normalità deve recuperare tutta la propria autorevolezza”. “Come ho avuto modo di ribadire più volte in campagna elettorale - aggiunge Gruppioni - intendo essere molto vicina alla categoria delle forze dell’ordine e in particolare degli agenti della Polizia di Stati qui rappresentati in maniera autorevole dal Siulp”. “Tra le priorità di questo mio primo mandato parlamentare - conclude Gruppioni - ci saranno quindi certamente i provvedimenti che mi troverò a proporre all’attenzione del Parlamento, figli proprio di formativi momenti di confronto, come quello odierno, e del costante dialogo con il sindacato di Polizia”.