Ballottaggi amari per il Pd che nel Bolognese perde due Comuni su tre

Ballottaggi amari per il Pd di Bologna, che si conferma solo alla guida del Comune di Casalecchio, ma perde due storiche roccaforti come Pianoro e Castel Maggiore, conquistate dall’avanzata dei civici.

Casalecchio si conferma al Pd

Dopo un secondo turno che ha richiamato alle urne appena il 44% dei votanti in provincia di Bologna e meno del 48% a livello regionale, segnato da campagne elettorali al veleno, le elezioni vedono vittorioso il candidato dem Matteo Ruggeri a Casalecchio, che arriva al 58,47% dei voti, superando di quasi 1.800 voti lo sfidante, l’ex prorettore Dario Braga, fermo al 41,53%. Braga era stato proposto da Azione ma poi aveva raccolto l'endorsement di Coalizione Civica e dei Verdi, oltre che della lista dell'ex dem Saverio Vecchia, in polemica con la scelta di Ruggeri come candidato. Molto bassa l'affluenza, con il 38%.Nella precedente tornata elettorale, il 26 maggio 2019, il sindaco uscente Massimo Bosso, candidato con il Pd e due liste civiche, aveva vinto al primo turno con il 53,69% e l’affluenza era stata del 69, 54%

Doccia fredda a Castel Maggiore con Vignoli

La prima doccia fredda, invece, arriva da Castel Maggiore, dove il 27enne Luca Vignoli e la sua lista under 30 ‘Cose Nuove’ hanno stravinto e hanno incassato anche l’endorsement del cantautore Roberto Vecchioni. Per il giovane neo sindaco hanno votato il 57,7% dei cittadini mentre l’assessore Pd uscente Paolo Gurgone si è fermato al 42,3%. L’affluenza è stata di poco superiore al 50%. Alle precedenti elezioni a Castel Maggiore aveva vinto la sindaca uscente del Pd Belinda Gottardi con il 65.95% e con un’affluenza del 72,69%.

Pianoro al civico (ex Lega) Vecchiettini

Anche a Pianoro il Pd questa volta non ha sfondato. Luca Vecchiettini, candidato civico con un passato nella Lega, si è aggiudicato il 52,1% contro il 47,9% di Marco Zuffi, candidato del campo largo dal Pd al M5s, da Avs a Iv. Ad appoggiare Vecchiettini è stata anche Simonetta Saliera, ex sindaca dem di Pianoro ed ex presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che ha deciso di allontanarsi dal Pd e sostenere la parte avversaria. La differenza comunque è di neanche 300 voti in termini assoluti. A spiccare è anche la bassa affluenza: a votare è stato appena il 52,2% degli aventi diritto, il 14% rispetto al primo turno. Cinque anni fa la sindaca uscente Franca Filippini, eletta grazie al Pd e a tre liste civiche, aveva ottenuto il 52,85% con un’affluenza del 70,84%.

La riflessione nel Pd

Risultati significativi sui quali il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, preferisce glissare, concentrandosi sulle vittorie nei capoluoghi di regione. “5-0 per il Partito Democratico ed il centrosinistra – scrive su Facebook - Straordinario successo ai ballottaggi”. Il sindaco metropolitano Matteo Lepore, invece, si limita a fare i complimenti ai nuovi sindaci eletti rivolgendo “i più sinceri auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione insieme, per il bene dei nostri cittadini e delle nostre cittadine", è il messaggio di Lepore. Su Casalecchio, invece, si concentra il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani: “Con la vittoria di Casalecchio – dice - amministriamo 18 città su 20 per numero di abitanti in Regione, 8 città capoluogo su 10, in un quadro che ha premiato il centrosinistra”. “Un risultato così netto affida una forza che dovrà essere utilizzata in maniera autorevole tanto da iniziare a ricucire in virtù delle prossime regionali”, aggiunge la segretaria Pd di Bologna Federica Mazzoni. Più critica, invece, la riflessione del vicesegretario del Pd provinciale, Matteo Meogrossi, per il quale tratta di un "risultato non accettabile". Accanto alla vittoria a Casalecchio di Matteo Ruggeri ci sono "ferite profonde per le sconfitte a Castel Maggiore e Pianoro, che si sommano a quelle di Molinella e Malalbergo".