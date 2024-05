Il Comune di Bologna espone la bandiera della Palestina

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sindaco Matteo Lepore ha deciso di far esporre la bandiera della Palestina da una finestra di Palazzo d’Accursio. Il Comune di Bologna manda un messaggio forte sulla crisi in Medio Oriente che vede contrapporsi dal 6 ottobre scorso Israele e Hamas. E che ha causato tantissime vittime civili. Una prese di posizione che è stata anticipata da diverse manifestazioni in città. L’ultima ha sfilato per le vie della città la sera del 28 maggio, terminando in Stazione dove centinaia di attivisti sui binari hanno bloccato la circolazione dei treni. Blitz che scatenato l’ira del ministro Salvini e ha fatto partire indagini e accertamenti.

“Doverso prendere posizione”

“Come sindaco di un Comune storicamente schierato per la Pace, la non violenza e la salvaguardia dei diritti umani è per me doveroso prendere posizione così come agire per garantire la maggiore coesione sociale possibile nella nostra città – scrive Lepore sui social - . Per questo esporremo a Palazzo D’Accursio, accanto allo striscione per il cessate il fuoco, la bandiera della Palestina. Prendiamo parte in favore delle vittime e dei diritti umani, ancora una volta quindi. Non possiamo e non vogliamo restare in silenzio, perché restare in silenzio di fronte a questa violenza vuol dire accettarla”.

“L’attuale Governo israeliano deve fermarsi e riaprire il fronte del dialogo. Quando questo avverrà e sarà ripristinato pienamente il diritto internazionale, esporremo accanto alla bandiera palestinese anche quella israeliana. Perché per aprire alla possibilità di nuovo di avere due Stati, come in tanti spesso affermiamo, occorre avere anche due popoli e questo per quello che i palestinesi stanno subendo rischia di non potere più accadere”.

“Ogni limite è stato superato”

“Sin dal primo momento, Bologna ha voluto esprimere con forza il suo impegno per la costruzione di un percorso di pace in Palestina – ricorsa çepore - a partire dalla richiesta di un immediato cessate il fuoco. Non solo non si sono fermate le bombe, ma l’escalation militare israeliana di questi giorni ha portato ad una ulteriore strage di civili inermi, molti dei quali bambini. Ogni limite è stato superato così come denunciato dalle principali istituzioni internazionali, Nazioni Unite e Europa compresa”.

“Come Amministrazione e Consiglio comunale abbiamo con forza condannato gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e chiesto la liberazione degli ostaggi israeliani, ma nulla può giustificare quello che sta sta accadendo a Rafah, nella striscia di Gaza. Il popolo palestinese stesso è doppiamente vittima della follia estremista”.

“A tutti i cittadini israeliani e ai componenti della comunità ebraica che vivono e studiano nella nostra città va la nostra vicinanza e solidarietà, perché sappiamo che loro stessi stanno subendo una situazione grave e molti di loro non condividono le scelte del governo israeliano – conclude Lepore - . A questi nostri concittadini va garantito massimo rispetto e tutela. Tutte le istituzioni si devono impegnare a questo fine, contrastando ogni forma di antisemitismo e discriminazione. Ripartiamo dal dialogo, dal riconoscimento reciproco delle tragedie subite e dalla solidarietà”.