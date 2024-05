L'Ucoii si schiera con Lepore: "Ingiustamente attaccato per aver esposto la bandiera Palestinese"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane, si schiera fianco del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che il 29 maggio ha esposto la bandiera palestinese da una finestra di Palazzo d’Accursio. E lo fa con un messaggio del presidente, Yassine Lafram, che parla di “attacchi ingiusti” nei confronti del primo cittadino bolognese da parte di Fratelli d'Italia e della Comunità Ebraica.

“Atto di coraggio non legittimazione del terrorismo”

“Il sindaco Matteo Lepore è stato ingiustamente attaccato da più parti per aver osato far sventolare da Palazzo d'Accursio, la sede del comune di Bologna, la bandiera palestinese. Tale gesto viene interpretato come ‘legittimazione del terrorismo’ e non come atto di coraggio e di vicinanza verso un popolo che sta subendo un genocidio che ha registrato oltre 36.000 vittime innocenti”, è il messaggio del presidente dell’Ucoii Lafram, che vive a Bologna con la famiglia.

“Da una parte uno stato armato di caccia e carri armati, dall’altra civili, donne e bambini, stipati in tendopoli di fortuna, in una zona dichiarata sicura – prosegue il messaggio dell’Ucoii - . È evidente che in una situazione così grave è necessario evitare affermazioni inopportune che legittimano un genocidio in corso davanti agli occhi del mondo”.

“Solidarietà al sindaco Lepore”

“Per questo voglio esprimere la più viva e sentita solidarietà al sindaco Lepore, che in più occasioni si è dimostrato uomo di pace e promotore instancabile del dialogo”, aggiunge Lafram.

“Ricordo che ora più che mai è importante da parte di tutti abbassare i toni e impegnarsi al massimo per promuovere la pace e la cultura del dialogo che connota da sempre le relazioni tra istituzioni religiose, laiche e civili – chiarisce - . Come Ucoii siamo sempre più convinti che è urgente e necessario, quindi, per le comunità religiose ripristinare le piattaforme del confronto costruttivo per ribadire insieme l’importanza del rispetto del diritto internazionale, per la salvaguardia delle vite umane, di tutti”.