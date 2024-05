La Comunità Ebraica attacca Lepore: "Incita all'antisemitismo, la legge italiana lo vieta"

"Divisione, questo l’unico risultato che può ottenere la scelta del Sindaco Lepore a esporre la

bandiera palestinese su Palazzo Comunale". È la netta posizione della Comunità Ebraica di Bologna che rigetta la decisione "senza se e senza ma, Una scelta che pone il Comune di Bologna in un dibattito che oggi è tutto tranne che bilaterale" si legge nella nota.

Per la CEB si tratta di "una scelta evasiva rispetto alla matrice del problema del conflitto tra Israele e Hamas che ha nelle sue intenzioni lo sterminio del popolo ebraico, ribadito nel suo statuto siglato nel 1998, art. 7 paragrafo 6. Ciò che sta accadendo in Israele e a Gaza è la terribile conseguenza di una situazione che la leadership palestinese in ottant’anni non ha mai avuto sincero interesse a risolvere. Non andrebbe

chiesto anche il cessate il fuoco ad Hamas? O questo non serve perché Israele è in grado di

difendersi?" chiedono.

"Implicita adesione alla volontà genocidaria di Hamas"

"Il diritto dei Palestinesi a uno Stato deve passare attraverso il loro riconoscimento del diritto di

Israele di esistere e di difendersi. La Palestina dovrebbe da subito dichiarare di accettare i principi

di democrazia e di diritti uguali per tutti i suoi cittadini, uomini e donne - quindi ò'iniziativa del Comune - in assenza di queste garanzie costituisce un'implicita adesione allo slogan 'dal Giordano al mare' e quindi alla volontà genocidaria di Hamas - tuona la Comunità Ebraica Bolognese - Questo è un incitamento all'antisemitismo, che mette in forte pericolo la presenza ebraica e israeliana nella nostra Città e non giova nemmeno ai palestinesi".

"Come cittadini che aderiscono ai principi etici e culturali europei e occidentali - continua la nota - pensiamo sia giusto riconoscere i diritti dei Palestinesi ad avere il loro stato, ma nell'ambito di un percorso di reciproco riconoscimento e di volontà di pace".

Dal 1947 a oggi

"Non possiamo scordarci che ai palestinesi fu offerto uno stato nel 1947, nel 1967, nel 1979 e che

nel 2000 a Camp David, alla presenza di Bill Clinton, Arafat rifiutò l’offerta di Ehud Barak e che nel

2008 Abu Mazen rifiutò uno dei piani di pace in assoluto più avanzati, offerto da Ehud Olmer - da notare CEB - entrambi i piani, con diverse sfumature, prevedevano la costituzione di uno Stato Palestinese con

Gerusalemme est capitale, con la restituzione del 93% della Cisgiordania, occupata da Israele nel 1967. Nel 2005 Gaza (anch’essa occupata nel 1967) era stata completamente sgomberata dagli

Israeliani. Israele ha sempre dimostrato di saper accogliere una disponibilità alla pace ed ha trattati

di pace con Egitto, Giordania, Marocco e altri Paesi arabi che durano in alcuni casi da decenni e

saprà far pace coi palestinesi che lo vorranno".

"Siamo addolorati nel constatare che il Comune di Bologna riporta automaticamente solo le versioni

di una parte (Hamas) - osserva la Comunità - senza tentare di ricostruire la realtà anche sulla base delle posizioni israeliane.

Così come siamo colpiti da come l'opinione pubblica si aspetti che in una guerra che Israele non ha

scatenato le vittime debbano essere "equilibrate" (cosa che ben raramente accade in guerra) e che

non tenga conto che Hamas usa cinicamente i Palestinesi come scudi umani e si avvalga del numero

di vittime come di un punto a suo favore".

"La legge italiana lo vieta"

"Il Sindaco Lepore parla di dialogo, ma il dialogo va promosso escludendo azioni faziose e preconcetti. Dialogo tra Israele e Hamas, con la restituzione degli ostaggi e fine del lancio di missili da Gaza e dal Libano, come primo passo per arrivare al cessate il fuoco - esorta la Comunità - Un Sindaco che fino a oggi non ha mai esposto le bandiere dei curdi, delle vittime del regime iraniano, dei sudanesi massacrati da oltre vent’anni, dei milioni di siriani cacciati dalle loro città rase al suolo e men che meno quella di Israele quando viene attaccato.

La legge italiana vieta l’esposizione di bandiere di stati esteri tranne che in occasione di visite di Stato, e l’esposizione di bandiere di parte su edifici pubblici perché essi sono di tutti. Servirsi del bene pubblico per promuovere la causa palestinese nel presente conflitto a Gaza, in un contesto di crescente violenza e manifestazioni sempre più di carattere squadrista è un gesto non di pace.

Qualunque riprovazione verso il governo israeliano non giustifica l'incitamento all'odio. Esporre entrambe le due bandiere oggi significherebbe che Bologna sostiene i diritti di entrambi i popoli, ponendosi ad esempio nei confronti di altre città italiane e ribadendo la tradizione di dialogo della nostra Città. La Comunità Ebraica è sicura che i Cittadini bolognesi siano dotati di una consapevole conoscenza su fatti e storia a favore di un dialogo costruttivo" concludono.