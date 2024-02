Barghouti all'Unibo. L'Ateneo si smarca: "Incontro non autorizzato"

Prosegue la scia di polemiche legate alla presenza all'ombra delle Due Torri di Omar Barghouti, co-fondatore del movimento internazionale per il boicottaggio contro Israele (Bds).

All'indice l'incontro con la sua partecipazione tenutosi in Ateneo, dal quale l'Unibo si smarca bollandolo come non autorizzato dai vertici di Palazzo Poggi. Ci tiene a chiarirlo, come riferisce l'Agenzia Dire, il rettore Giovanni Molari, interpellato a margine del 'Career Day' in Fiera, sulle polemiche sollevate in questi giorni dal capo della comunità ebraica bolognese, Daniele De Paz, contro le due conferenze di Barghouti all'Università e in Comune. "L'incontro non ci risulta essere stato autorizzato dall'Alma Mater- precisa Molari- non hanno seguito le procedure corrette di richiesta" per l'aula in cui svolgere l'iniziativa. "Quindi è un evento non autorizzato e pertanto da considerarsi un'iniziativa personale". Alla conferenza hanno partecipato anche alcuni docenti della stessa Università di Bologna. "Abbiamo fatto le verifiche- ribadisce il rettore- è un evento che non ha seguito le procedure di autorizzazione normali che ci sono nel nostro Ateneo. Non è un'iniziativa organizzata o autorizzata dall'Ateneo. E' un'iniziativa personale. Non ho altro da aggiungere".

Anche per l'assemblea d'Ateneo annunciata per il prossimo 27 febbraio, con l'intento di discutere la posizione dell'Alma Mater in merito alla guerra in Palestina, "verificheremo- tiene il punto Molari- ad oggi non ci è arrivata una richiesta formale. Quando arriverà, la vaglieremo con attenzione come facciamo abitualmente. Valuteremo cos'è e come si comportano".

Durante l'incontro di ieri in Ateneo, Barghouti ha esortato non solo i governi, ma anche le istituzioni, compresa l'Università, a "non essere complici" di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. "L'Università in questi casi credo che debba fare quello che sta all'Università- risponde su questo il rettore- ovvero dare supporto agli studenti e ai docenti. E' quello che abbiamo sempre cercato di fare e che continueremo a fare".

L'attacco: pericolo censura

Per Potere al popolo "si tratta di una stretta repressiva che crea un clima di generale all'interno del quale poi qualunque gruppo di potere può ergersi a pubblico censore proponendo il silenziamento di ogni voce fuori dal coro, come si vede in queste ore in merito alla presenza di Omar Barghouti invitato paradossalmente proprio dal Comune".

Fortuzzi e Pasquariello affermano che non si può "non leggere questa informativa come un'ulteriore stretta dopo la censura del film a Villa Paradiso": il riferimento è all'annunciata e poi annullata proiezione de "Il Testimone", che l'amministrazione ha chiesto di ritirare definendo la pellicola un "film di propaganda anti-ucraina".

I testi delle comunicazioni inviate da alcuni Quartieri alle Case di quartiere, segnala sempre Potere al popolo, sono quelli pubblicati sul sito "Contropiano". Uno dei messaggi, ad esempio, recita che "la Questura ha istituito un punto settimanale, con la capo di Gabinetto del Comune, per verificare di volta in volta se nella programmazione delle sale comunali, sale civiche, biblioteche, e altri spazi, vengono programmate iniziative che possono essere rilevanti dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, o comunque, da tenere monitorate", quindi "siamo a richiedervi, cortesemente, la vostra programmazione settimanale, dal 19 febbraio 2024 al 25 febbraio 2024 compresi, degli eventi aperti al pubblico".