Il conflitto tra Israele e Palestina divide anche Bologna

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il conflitto in tra Israele e Palestina divide anche Bologna. Nella giornata di oggi, prima l’Università di Bologna (alle ore 15) e poi il Comune (alle ore 18), in un evento organizzato dai partiti della maggioranza, hanno ospitato Omar Barghouti, attivista pro Palestina e tra i fondatori del movimento Bsd (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele) e l’israeliana Elian Weizman, ricercatrice in Relazioni internazionali e Scienze sociali alla London South Bank University.

Nonostante fossero dedicati “alla promozione di una pace equa nella regione e alla denuncia dell’assedio perpetrato dal governo di Israele, nonché alla liberazione degli ostaggi israeliani”, i due eventi hanno creato nuove frizioni tra le istituzioni bolognesi e la comunità ebraica: “Siamo sconcertati di fronte alla scelta di oratori che non faranno altro che gettare benzina sul fuoco – ha scritto il presidente della comunità Daniele De Paz in una lettera al sindaco Matteo Lepore e al rettore Giovanni Molari – e dalla malafede con cui gli organizzatori presentano un evento di parte come un momento di riflessione sulla pace, per il rilascio degli ostaggi, e contro l’antisemitismo”. Per De Paz, i due oratori, Barghouti e Weizman, getterebbero “benzina sul fuoco”, promuovendo “forme di delegittimazione e demonizzazione di Israele”. La comunità ebraica, così come alcuni partiti di minoranza come Forza Italia, aveva chiesto di annullare gli eventi. Ancora più forte la reazione di Fratelli d'Italia, che accusa Barghouti di aver preso le mosse, con la campagna Bsd, ad un programma di ispirazione nazista degli anni Trenta, che invitava a non fare acquisti dagli ebrei: "Barghouti e Weizman - scrivono i consiglieri Cavedagna e Brinati in una nota - promuovono contenuti che portano all’eliminazione dello Stato d’Israele, difendono il ricorso alla resistenza armata per porre fine alla sua esistenza. Siamo di fronte ad una vera e propria azione di delegittimazione, inaccettabile, che non può passare in alcun modo. Lepore ne deve rispondere".

Alla richiesta è arrivata la risposta del Partito Democratico, firmata dalla segretaria bolognese Federica Mazzoni: “L’iniziativa di questa sera conferma l’importanza di rafforzare confronti e percorsi che abbiano al centro il tema della pace, che stimolino una riflessione nuova e diffusa tesa a raggiungere sempre più persone e comunità per far convergere differenze e pluralismo verso l’obiettivo unitario della pace. La pace non è un’utopia, è un progetto politico che dobbiamo curare e alimentare ogni giorno nella società, anche attraverso la cultura del dialogo e del rispetto, tramite l’educazione e la politica”. L’obiettivo del Partito Democratico, si legge ancora nella nota, è “il cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza, la liberazione degli ostaggi, la protezione dei civili, il contrasto all’antisemitismo, chiedendo all’Europa di promuovere una conferenza internazionale di Pace e una missione ONU a Gaza che ponga fine al conflitto e rilanci la soluzione dei ‘Due popoli, due Stati’, con il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina e il reciproco rispetto del diritto alla sicurezza anche di Israele”.