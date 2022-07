"Una piantina contro la Cannabis", Fratelli d'Italia regala basilico e pomodoro

Piantine di peperoncino, basilico e pomodoro per protestare contro lo sdoganamento della cannabis, che "secondo noi, come dicono tra l'altro recenti studi, sui giovani ha effetti deleteri". Lo riporta la Dire.

È la protesta a tinte goliardiche di Fratelli d'Italia, che con l'iniziativa "Una piantina contro la cannabis" regala piantine aromatiche in risposta alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Pd Mattia Santori, che aveva affermato di coltivare e fumare regolarmente marijuana.

"C'è chi decide di coltivare la cannabis abusivamente in casa e di denunciarlo, come abbiamo sentito in questi giorni. C'è chi ha presentato un disegno di legge alle Camere per chiedere immediatamente di depenalizzare la coltivazione e anche di ottenere la legalizzazione della cannabis- ricorda Stefano Cavedagna, consigliere Fdi a Palazzo d'Accursio- noi facciamo la nostra protesta che è quella di regalare prodotti sani che sono peperoncini, pomodori, piantine, semi e piantine di basilico che hanno la funzione di ricordare che si può coltivare qualcosa a casa e coltivare salute senza fare qualcosa che è illegale".

Al banchetto, proprio a due passi dall'ingresso del Comune, si raccolgono firme contro la droga e si regalano piantine, "che hanno la funzione di ricordare che si può coltivare qualcosa a casa e coltivare salute senza fare qualcosa che è illegale".

E oltre al tema della legalità, il partito solleva quello della dipendenza, un vero e proprio "baratro". Ma "noi e sempre più giovani italiani siamo e saremo sempre contro la droga". Per questo con l'evento "vogliamo dare un messaggio molto chiaro e molto forte non solo alle giovani generazioni, ma anche a tutta la politica italiana", conclude Cavedagna.