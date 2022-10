Bologna progressista? Battistini: "Mentalità da anni '70, Casini salto alla vecchia Repubblica" | VIDEO

Con la candidatura (ed elezione) di Pierferdinando Casini "abbiamo fatto un salto indietro ai tempi della vecchia repubblica". Lo ha detto Fabio Battistini, esponente della lista "Bologna ci piace" che ha sfidato Matteo Lepore alle elezioni amministrative del 2021.

Battistini contestando uno degli slogan della campagna elettorale dell'attuale sindaco, "Città più progressista d'Italia" ritiene che con la candidatura di Casini "in uno dei collegi più significativi ed identificativi della città, abbiamo fatto un salto indietro ai tempi della vecchia Repubblica. Bologna non è una città progressista, è una città che sta invecchiando lentamente non solo dal punto di vista anagrafico ma proprio come mentalità". Per Battistini c'è una idea di progresso "legata agli anni '70, alla conquista di diritti più o meno dichiarati, molti dei quali giusti, ma si perdono di vista i problemi reali dei cittadini bolognesi, che meritano molto di più".

Il giudizio sull'operato di Matteo Lepore "lo daremo al termine dei cinque anni", continua l'ex candidato sindaco e in questo primo anno il voto è da "non classificato", perchè "non ha fatto il compito. E' passato un anno, una opposizione seria non si presenta con fucile puntato per misurare gli errori".

Per Battistini la città "non ha grossissimi problemi, ma sono sempre quelli: traffico, sporcizia, degrado, sicurezza. Se non vengono risolti si incancreniscono. E segnali di discontinuità non sono stati dati". "Quali risultati l'amministrazione ha prodotto? Queste sono le domande dei cittadini. Fico e People mover sono due situazioni che ci stanno facendo perdere migliaia di euro. Le telecamere per la sicurezza non funzionano? Però gli autovelox funzionano benissimo".