Casalfiumanese, Poli si ricandida: "Manteniamo lo spirito progressista e riformista"

Casalfiumanese si prepara al prossimo appuntamento elettorale per le amministrative 2024 con la conferma di Beatrice Poli, attuale sindaca, in corsa per il secondo mandato. La sua ricandidatura ha ricevuto l'unanime sostegno sia dai direttivi dei Circoli PD locali che dall'ampio schieramento civico "Insieme per Casalfiumanese", che abbraccia le diverse anime del centrosinistra, inclusa Italia Viva.

In vista delle comunali dell'8-9 giugno, Poli ha espresso gratitudine per la fiducia rinnovata: "Un sentito ringraziamento per questa anticipata fiducia nei miei confronti. Sono stati cinque anni amministrativi inediti e complessi per l'incidenza di eventi epocali e globali che vanno dalla pandemia alla recente alluvione. Un periodo in cui la nostra comunità ha registrato perdite importanti ma, al tempo stesso, non ha mai perso di vista la sua innata voglia di ripartenza”. Ha inoltre sottolineato l'importanza dei progetti avviati per il futuro di Casalfiumanese, delineando un'impronta di gestione volta alla competitività e all'attrattività del territorio.

Fausto Tinti, segretario del PD di Imola, elogia Poli per il suo contributo significativo alla comunità di Casalfiumanese, descrivendola come "una delle migliori personalità espresse negli ultimi anni dal Partito democratico imolese." Sottolinea le sue "idee moderne, coraggiose" che riflettono i valori di "unità, libertà e democrazia," attribuendo a lei la crescita e lo sviluppo del territorio nonostante le sfide. Tinti esprime "grande speranza ed entusiasmo" per il rilancio della sua ricandidatura.

Matteo Martignani di Italia Viva evidenzia il sostegno a Poli per un secondo mandato, sottolineando la resilienza di Casalfiumanese di fronte a sfide come la pandemia e gli eventi alluvionali. Martignani valuta positivamente la tenuta economica e sociale sotto la guida di Poli, enfatizzando la necessità di "operare in sinergia" per offrire ai cittadini "una prospettiva di futuro, fermare lo spopolamento e creare idee di sviluppo sostenibile, economico e sociale". Pone inoltre enfasi sulle idee riformiste di Poli, considerate fondamentali per il "rilancio per il futuro di questo Comune unitamente al resto della Vallata del Santerno," manifestando pieno appoggio alla sua ricandidatura per continuare il lavoro iniziato.