"Sul solco di Berlusconi", Forza Italia a congresso a Bologna

Sabato e domenica congressi provinciali in varie città dell'Emilia Romagna, Bologna compresa. Dopo la morte del fondatore, Silvio Berlusconi, a giugno, Forza Italia si avvia verso la fase congressuale, partendo dai territori.

"Fieri di nuova fase e nostra storia - scrivono in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna e coordinatrice nelle province della Romagna di Forza Italia e Valentina Castaldini, consigliera regionale e coordinatore regionale dell’Emilia.

“Anche in Emilia Romagna, nel prossimo weekend, 15-16-17 dicembre, si svolgeranno i congressi provinciali". a Bologna è in programma il 17 dicembre alle ore 10, all'Hotel Holiday Inn di via del Commerci Associato.

Dopo la fase del tesseramento, si dcono "fieri e orgogliosi di questa nuova fase avviata dal segretario nazionale Antonio Tajani”.

“Venerdì 15 appuntamento a Parma, sabato 16 le province di Rimini, Ravenna, Piacenza, Forlì, Ferrara, Modena, mentre domenica 17 sarà la volta delle province di Ravenna e Bologna. Sul solco del progetto di Silvio Berlusconi e della straordinaria eredità che ci ha lasciato, Forza Italia va avanti e apre una nuova fase, con l’obiettivo di essere sempre più protagonista. Abbiamo importanti sfide che ci attendono, al governo del Paese e in Europa, siamo certi che sapremo coglierle consapevoli del nostro ruolo, competenza e cultura di governo”, concludono.