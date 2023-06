Berlusconi, la "prima pietra" della carriera politica nella rossa (sbiadita) Bologna

Quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia, poi diventato Popolo delle Libertà, poi tornato Forza Italia, è morto oggi, 12 giugno, Silvio Berlusconi, quasi 87 anni "vissuti pericolosamente".

Imprenditore di indiscusso successo, che ha scalzato il monopolio della tv pubblica sdoganando un genere di entertainment talvolta controverso. Il macigno del cavaliere - unico uomo al comando per anni di un impero che va dalle holding delle televisioni, al calcio, con il Milan, quattro volte vincitore della Champions League, al Monza, dalla Standa alle banche, all'editoria - cade al tempo giusto su un paese in piena "Tangentopoli".

Berlusconi nella "rossa" (sbiadita) Bologna

Quella che può essere considerata "la prima pietra" del berlusconismo viene posta il 23 novembre 1993, dove? "Qui da noi", in un territorio confuso dopo la "svolta della Bolognina" e lo scioglimento del Pci, con gli avvisi di garanzia e arresti a raffica di buona parte della classe politica.

Dunque, succede che Silvio Berlusconi arriva di persona a Casalecchio di Reno per inaugurare quello che al tempo venne chiamato "Euromercato", un centro commerciale di notevoli dimensioni di sua proprietà, che ora si chiama "Gran Reno". Eh sì, viene in terra a lui ostile, e sul tetto fa campeggiare un "biscione" girevole, il simbolo delle sue aziende visibile da mezza -"rossa" (sbiadita) - Bologna.

“L’Italia è il Paese che amo"

Passano due mesi e il 26 gennaio del 1994 annuncia la sua "discesa in campo" con un video inviato a tutte le tv che inizia con la celebre frase “l’Italia è il Paese che amo". Dopo qualche giorno, il 6 febbraio del 1994, al Palafiera di Roma tira fuori dal "cassetto" un programma di governo e poi vince le elezioni: per la prima volta la Lega Nord di Umberto Bossi è a Palazzo Chigi come il Movimento Sociale Italiano.

Il resto è storia: il suo primo governo dura 8 mesi. Il 22 novembre 1994, mentre è a Napoli per la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, riceve l'invito a comparire davanti alla Procura di Milano, nell'ambito delle indagini sul suo gruppo, qualche settimana dopo la Lega Nord esce dalla maggioranza. A gennaio nasce il primo dei numerosi "governi tecnici" con a capo Lamberto Dini.

Nel 2001 invia a tutto il paese, per posta, una vera e propria rivista sulla sua vita dal titolo "Una storia italiana", si ricandida e rivince. Questa volta il Governo dura fino al 2005. Dopo la stangata del centrodestra alle regionali, UDC e PSI escono dal Governo, dando solo appoggio esterno a un nuovo esecutivo che va avanti fino a maggio del 2006, al termine della legislatura. E quindi arriva Romano Prodi, i due sono stati considerati i rivali più acerrimi: "Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto", ha commentato il professore alla notizia della morte.

A maggio del 2008 è ancora al Quirinale e ottiene l'incarico da Giorgio Napoliano. Nella lista dei ministri "compare" anche Giorgia Meloni, 31 anni, a capo del dicastero per la gioventù. A novembre del 2011 perde la maggioranza e di dimette. E' un Berlusconi indebolito dalle inchieste giudiziarie e dagli scandali sessuali con la situazione economica del paese che porta lo "spread" ai massimi livelli, 522,8, numeri mai visti prima. Cede così lo scranno a Palazzo Chigi a Mario Monti.

Nel 2013 arriva la condanna definitiva per frode fiscale. viene espulso dal Parlamento e perde il titolo di "Cavaliere del Lavoro".

Berlusconi e Bologna

Alla vigilia delle ultime elezioni comunali, Berlusconi, scrisse una missiva ai bolognesi a supporto del candidato Fabio Battistini, descrivendo una "città stagnante, con la sola eccezione dei 5 anni di Guazzaloca, è dal 1945 che Bologna è guidata prima dal Pci poi dai suoi eredi. Non è una buona cosa per la democrazia".

E' ancora a Bologna all'hotel Majestic di via Indipendenza per sostenere la candidatura di Lucia Borgonzoni alle regionale del 2020

L'8 novembre del 2015 è intervenuto in Piazza Maggiore durante la manifestazione nazionale del Carroccio in una città blindata tra scontri e contestazioni.

Le frasi di Berlusconi sono parte della storia del nostro paese: da "L’Italia è il paese che amo", al "nuovo miracolo italiano", da Barack Obama "abbronzato", alla "discesa in campo, dal "presidente operaio" a "mi consenta", dai "ristoranti pieni" a Mussolini che "mandava la gente a fare vacanza al confino", "milioni di posti di lavoro" alla sinistra come "miseria, terrore e morte".

Ne fanno parte anche parole come "bunga bunga" e frasi come "cene eleganti" o "Ruby nipote di Mubarak" o "Putin dono del cielo", "repubblica giudiziaria" e "è meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay", insomma anche non volendo Silvio è integrato nelle nostre vite o come diceva Gaber "non temo Berlusconi in sè, ma Berlusconi in me".