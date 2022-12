"Show" di Berlusconi alla cena di Natale, Lepore: "Vergogna". Bonaccini: "Non fa ridere"

"Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l'allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. o ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: 'ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr... ". Questo lo "show" di Silvio Berlsuconi, in veste di presidente della squadra del Monza, e alla presenza della compagna, la deputata Marta Fascina, durante la cena di Natale con calciatori e dirigenti della società, che pone il leader Forza Italia tra i "trending topic" di Twitter, ossia l'argomento più discusso e commentato.

"Vergogna" ha postato il sindaco di Bologna Matteo Lepore, "Quella di Berlusconi non è una battuta: non fa ridere ed è offensiva. Le donne non sono un premio per gli uomini" è il commento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta 'da spogliatoio' scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici - ha replicato a sua volta sui social Belusconi - compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro".

Naturalmente, i social si sono scatenati: tra chi lo accusa del solito sessismo e anche solo di volgarità e chi difende la boutade, biasimando i "bacchettoni".