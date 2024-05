Bernini al Mug: "Sosteniamo le Start Up. Forza Italia voto di stabilità" | VIDEO

Anna Maria Bernini, ministra dell'università, in visita al Mug, il coworking space che raduna diverse start up bolognesi, per parlare di imprese e ricerca. "Tra università e lavoro ci vuole un rapporto preliminare non successivo" ha dichiarato la politica, con il fine ultimo di ridurre ai minimi i tempi tra studio e impiego.

Davanti ai giornalisti Bernini ha risposto alle dichiarazioni del sindaco Matteo Lepore sui "tagli di 22 milioni di euro" nelle casse del Comune dicendo che, contrariamente da quello che dice il primo cittadino, "il governo ha ampliato i fondi".

Infine la ministra fa previsioni ottimiste sulle europee, amministrative e regionali: "Un voto a Forza Italia è un voto alla stabilità, stiamo crescendo e stiamo lavorando molto e questa regione merita un cambiamento".