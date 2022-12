Codice della strada, Bignami: "Valutiamo 'ergastolo' patente e parametri per multe"

Il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, è sempre più intenzionato a rivedere il Codice della Strada che, salvo alcune modifiche "è ormai vecchio di 30 anni", ha dichiarato.

In fase di riesame delle norme che regolano la circolazione stradale, come ha confermato il viceministro bolognese, Galeazzo Bignami durante un’intervista a Radio 24, si valuteranno modifiche sulla sospensione della patente e sulla proporzionalità delle multe.

"Ergastolo della patente"

“Stiamo ragionando anche sulla sospensione della patente, anche per periodi più lunghi e addirittura, laddove ci siano condotte che portano a incidenti stradali con dei decessi imputabili alla condotta, anche il cosiddetto ergastolo della patente - spiega Bignami - il sequestro della patente finalizzato a impedire che una persona possa continuare a guidare. Un altro aspetto che esiste, così come giustamente rilevato dalla Polizia Stradale, è l'utilizzo del cellulare che è oggi una delle principali fonti di distrazione soprattutto tra i giovani che determina sinistri a volte anche mortali, è ovvio che una volta che si mette mano al codice della strada questi sono aspetti che andranno valutati e toccati”.

"Modello dell'auto è un parametro"

Il viceministro torna sulla questione sanzioni e sulla loro proporzione in base al reddito o allo stile di vita: "Vogliamo approfondire, proprio perché consapevoli dei mille problemi che ci sono. È chiaro che il valore dell'auto è un valore oggettivo, ed è anche evidente che quello è un indicatore. Non è che con questo si devono attaccare degli status symbol, però è un parametro che viene suggerito” e ha aggiunto "non è che parliamo di aumentarla per chi ha delle fasce di reddito intermedie o anche diciamo ragionevolmente superiore alla media, parliamo di chi guadagna, estremizzando per rendere l'idea, magari milioni di euro, per i quali pagare l'eccesso di velocità 300 € non è un problema. Mentre il valore afflittivo per un operaio che si vede magari decurtato del 10%/15% il proprio stipendio è alto, chi guadagna molto lo rifà tranquillamente”.