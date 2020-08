Strage Bologna, Bignami (FdI): "Conte firmi desecretazione, non farlo significa voler nascondere documenti "

"L’esigenza di conoscere la verità, tutta la verità, impone oggi al Presidente del Consiglio Conte di procedere alla desecretazione di tutti gli atti relativi alla Strage di Bologna, consentendo così di acquisire ulteriori elementi per giungere alla completa conoscenza di quanto accadde". Così Galeazzo Bignami, deputato bolognese di Fratelli d'Italia.

"Dopo la delibera del Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, votata all’unanimità, spetta ora a Conte firmare la desecretazione. Non farlo significa voler nascondere documenti che evidentemente contengono elementi che non si vogliono rendere noti - sottolinea il deputato - farlo significa schierare definitivamente lo Stato dalla parte delle Vittime e della città di Bologna, al di là delle parole di circostanza che ogni anno i bolognesi ascoltano. E’ nella penna del Presidente del Consiglio questa scelta e compierla nel 40° anniversario della Strage costituisce una decisione che andrebbe ben al di là del già forte valore simbolico”.