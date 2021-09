Blitz al banchetto di Fratelli d'Italia, militante lo insegue e si fa male alla testa

Fdi segnala a Bologna "l'ennesima aggressione ai danni di un nostro militante": a rendere noto l'episodio tramite un video su Facebook è il parlamentare Galeazzo Bignami, che ha raggiunto il luogo dell'accaduto (in zona Corticella) lasciando di corsa l'hotel dove stamattina il partito di Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa sui temi della scuola.

Nel video interviene una delle persone che stava partecipando al banchetto. La donna racconta che un ragazzo di passaggio ha rubato una bandiera di Fdi e si è messo a correre, così il militante lo ha inseguito per riprenderla: a un certo punto il ragazzo ha buttato per terra la bandiera e l'inseguitore "è scivolato sull'asta andando a sbattere contro una serranda", rimediando "un bel bozzo in testa" e un aspetto "bianco cadaverico". Per prestare soccorso all'uomo, riferisce e mostra sempre Bignami su Facebook, è arrivata sul posto un'ambulanza.

"Ringrazio anche le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute", aggiunge il parlamentare. L'episodio "è conseguenza del clima d'odio che una serie di persone sta seminando ai danni di Fdi a Bologna", dichiara Bignami: "Le dichiarazioni di solidarietà "fanno anche piacere, ma quando arrivano da chi ha partecipato alla costruzione di un clima da caccia all'uomo, perchè questo è stato fatto, le troviamo un po' ipocrite". Quella in corso per le comunali "è una campagna elettorale non una guerra", aggiunge Bignami.