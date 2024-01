Proiezione del film "Il Testimone. Tabaroni: "Censurare il dibattito è atto di bullismo istituzionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Esprimiamo sconcerto e forte preoccupazione per il comunicato ufficiale del Comune di Bologna in merito all'evento di proiezione del film "Il Testimone" organizzato presso la casa di quartiere Villa Paradiso, la cui unica colpa volutamente accostata ed assimilabile ad un reato, sarebbe quella di non esaltare l'Ucraina all'interno del conflitto con la Russia e di avere un punto di vista critico nei confronti del governo di Kiev. Consideriamo inaccettabile che il Comune voglia chiedere e pretendere di annullare l'evento per il solo fatto che venga organizzato in una struttura di proprietà comunale, regolarmente gestita dal collettivo di Villa Paradiso. È alla particolare gravità di questi episodi che ci riferiamo quando parliamo del rischio di una nuova censura fascista oggi, di cui il Partito Democratico sembra esserne la più precisa e zelante incarnazione. È stato così durante la vicenda pandemica, ed è così oggi rispetto alla guerra con una propaganda colpevolmente di parte, in spregio tra l'altro all'articolo 11 della Costituzione. Invitiamo dunque la Giunta comunale a rettificare pubblicamente e a prendere esempio dalla Giunta del Comune di Modena che si è rifiutata di fare annullare un evento analogo, organizzato in sala pubblica regolarmente prenotata. Esprimiamo piena solidarietà al collettivo di Villa Paradiso per il gravissimo episodio e saremo al loro fianco nelle iniziative che riterranno opportuno intraprendere. Asseriamo che l'agibilità democratica ed il libero dibattito, non possano in alcun modo essere appannaggio esclusivo del Partito Democratico di Bologna. L'Amministrazione comunale ha il dovere di garantire a tutti i cittadini e le cittadine, e a tutte le forme associative tale agibilità democratica, favorendo sempre il pacifico confronto all'interno della cornice costituzionale, soprattutto quando si tratta di eventi organizzati presso strutture pubbliche, il cui proprietario è l'intera collettività. Francesco Tabaroni, coordinatore Democrazia Sovrana Popolare dell'Emilia Romagna