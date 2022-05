Fabio Battistini rilancia Bologna Ci piace: "Eventi e ascolto per i cittadini" | VIDEO

Fabio Battistini rilancia 'Bologna Ci Piace' e si apre alla cittadinanza. A partire da giugno organizzerà anche eventi per ampliare la propria base, con la pagina Facebook dedicata all'ascolto dei cittadini.

Il punto all'Hotel Cavour insieme ai consiglieri comunali Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase, che hanno illustrato l'attività fatta a Palazzo D'Accursio.

"Bologna Ci Piace sarà un contenitore di idee a disposizione di tutti coloro che vorranno", lo definisce Battistini. "Forse in campagna elettorale abbiamo puntato troppo alto – dice di fronte al 'direttivo' allargato dell'associazione – ma serviva una discontinuità. Abbiamo guardato ad una città che andasse avanti. Dopo otto mesi segnali non ne vediamo, abbiamo una città ancora ingessata".

"Se qualcuno ha voglia di sporcarsi le mani il contenitore c'è, è libero e non legato a situazioni elettorali. Non è un percorso che dura cinque anni ma un contenitore per la città deve durare finché duriamo noi".

Di sicuro le offerte di collaborazione lanciate al sindaco Matteo Lepore non sono fin qui state raccolte. Cortesia a parte le "risposte concrete non sono arrivate", sottolinea il civico. "Ho lanciato la richiesta di rinegoziazione dei fondi del Pnrr e mi è stato detto che non era possibile, spiragli invece ci sono. E anche il problema dell'inverno demografico esiste. Non pretendo – conclude Battistini – che le istituzioni abbiano l'agenda dettata dal sottoscritto, ma è mio dovere ascoltare la città e portare queste necessità ed esigenze alle istituzioni".