Dal sostegno delle spese legali ai multati, alla petizione pro Città 30: Bologna spaccata

A sette giorni dall'avvio di controlli e sanzioni per i nuovi limiti imposti sulle strade del capoluogo emiliano polemiche e contrattacchi non si placano. Benchè il sindaco di Bologna Matteo Lepore si sia detto pronto a migliorare l'assetto della "Città 30", i detrattori non arretrano. Sullo sfondo l'attesa dell'annunciata nuova direttiva del MIT per rivedere alcuni aspetti della misura, così i cittadini stanno a guardare cercando di capire quale sarà la loro sorte su strada.

FdI: paghiamo spese legali a chi sarà multato ingiustamente

La slow Bologna "presenta già profili di complessità e alcune sanzioni sono impugnabili, a maggior ragione se dovesse intercorrere come annunciato una direttiva ministeriale che faccia chiarezza sul tema". Così il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale, Stefano Cavedagna, ieri in aula a Palazzo D'Accursio. Con questi presupposti, fa sapere FdI di ever intenzione di aiutare e assistere chi - a loro avviso - siano sanzionati ingiustamente per superamento del limite dei 30 ma entro i 50: "Lo faremo interamente a spese nostre. C'è da pagare un contributo unificato? Lo faremo noi. C'è da pagare una spesa legale? Lo faremo noi. Perché vogliamo arrivare ad invertire anche di fronte al Tribunale una norma che non sta in piedi" avvisa Cavedagna.

Il sindaco Matteo Lepore dice ai cittadini di "non guardare il tachimetro e fare attenzione alle postazioni della Polizia locale e agli infovelox", afferma un altro meloniano, Fabio Brinati, "ma ai 30 è impossibile riuscire ad andare senza guardare il tachimetro". Lepore "definisce violenta la risposta del ministero al suo progetto di viabilità sostenibile- dichiara Samuela Quercioli di Bologna ci piace- ma non si rende conto che la modalità con cui lui stesso e la Giunta hanno portato avanti il progetto è stata ed è percepita ancora di più oggi, da gran parte della cittadinanza, non solo come violenta e insostenibile ma anche ingiustamente vessatoria e totalmente inadeguata allo scopo che dice di perseguire". Si tratta di un provvedimento "bizzarro e catastrofico", afferma Francesca Scarano (misto): già oggi il sindaco si sta rendendo conto che rischia un "boomerang" e quindi "sono certa che il progetto non resterà quello che è oggi"

Sulle specifiche Zone 30 "si era tutti concordi, parti politiche e cittadinanza", dichiara Nicola Stanzani di Fi, ma la Giunta ha voluto "fare una fuga in avanti, spaccare, farne una questione politico-ideologica e metterla in caciara".

Tra le fila di chi attacca il provvedimento del Comune anche il il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, che ai microfoni di '24 Mattino' su Radio 24 ha sottolineato come il Ministero dei Trasporti vada avanti sulla sua circolare contro la Bologna ai 30 all'ora, perché scendere sotto i 50 chilometri orari in maniera generalizzata "è una legislazione esclusiva dello Stato".

"La direttiva è in preparazione- conferma Bignami- perché è evidente che l'articolo 143 secondo comma del Codice della strada assoggetta tutta la normativa inerente alla circolazione stradale alla legislazione esclusiva dello Stato, quindi scendere sotto i 50 è una direttiva del Ministero". Inoltre, segnala il viceministro, "sia la Corte Costituzionale, che ha ribadito la riserva di legge, che la Corte di Cassazione con pronunce proprio sul punto, hanno affermato l'illegittimità di vincoli alla riduzione oraria se non a fronte di situazioni sensibili come scuole, ospedali, case di cure, affermando anche che estendere a tutto il territorio urbano rischia proprio di negare la rilevanza di questi luoghi sensibili". Di conseguenza, rimarca Bignami, "nel momento in cui c'è la Corte Costituzionale del 2010 che afferma che è una legislazione esclusiva dello Stato è abbastanza chiaro l'esorbitanza del provvedimento assunto dal Comune di Bologna".

Cosa conterrà dunque la direttiva del Mit? "Molto buon senso- assicura il viceministro- e torneremo alla natura del provvedimento. Andare a 30 all'ora dappertutto rischia di far perdere attenzione rispetto ai luoghi davvero sensibili, come le scuole. E questo buon senso lo vogliamo imprimere un po' a tutti i provvedimenti, come ad esempio gli autovelox, che oggi sono usati più per fare cassa che per porre rimedio a fenomeni di incidentalità che esistono".

Tra chi critica e chi sostiene la Città 30, poi, si mette a metà strada Davide Celli dei Verdi, protagonista del recente strappo con Lepore. "E' il mio primo intervento dai banchi della minoranza", segnala infatti Celli, prima di sottolineare che "sbaglia chi fa della Città 30 una battaglia ideologica, l'ennesima polarizzazione tra destra e sinistra". Per Celli "si tratta di capire come calare a terra un provvedimento giusto, in che modo e con quali tempi. Dalle reazioni, bisogna essere sinceri, sembra che le cose non stiano girando per il verso giusto e purtroppo si è generata un'ansia da multa generalizzata". Aggiunge Celli: "Una sperimentazione graduale a partire da alcune zone, con verifiche ed eventuali correttivi, forse sarebbe stata una strategia più saggia", così come "avrebbe creato meno panico" l'idea di "alternare giornate in cui la Municipale fa le multe e giornate in cui le multe non vengono fatte".

Pd in difesa: fake news e incoerenza

Dall'altro lato delle barricate torna a esprimersi il Pd. "Chi di autonomia differenziata ferisce, di deriva autoritaria perisce e diversamente non posso definirla perchè da quando si è insediato questo Governo non sta facendo altro che assumere decisioni che vanno contro il volere dei cittadini di Bologna": sul Passante, sul tram, sull'alluvione, sulla Garisenda e ora "stesso copione" sulla Città 30. Così il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Michele Campaniello, intervenendo sempre ieri in aula: solo uno dei 15 interventi fatti oggi sulla Città 30 tra maggioranza e opposizione, pari alla metà di tutti quelli di inizio seduta. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, "a dicembre ha firmato un decreto in cui autorizza la spesa per la Città 30 e dopo neanche un mese e mezzo annuncia una direttiva per bloccare il progetto", continua Campaniello, andando anche "contro sindaci di centrodestra come quello di Olbia o addirittura leghisti come quello di Treviso".

Evidentemente "c'è un problema di coerenza nel centrodestra- attacca Campaniello- dove ci sono problemi che vogliono risolvere buttando in politica questioni che non sono politiche, perchè i numeri sono neutri e i numeri dei morti sulle strade non sono nè di destra nè di sinistra". A fronte di ciò, "c'è chi tra i banchi dell'opposizione fa negazionismo- afferma il dem- rispetto ai numeri che si stanno registrando e a quelle che potrebbero essere le soluzioni", spargendo "fandonie e fake news" sulla Città 30. "Come amministrazione dobbiamo lavorare con tutti e ascoltare la cittadinanza- dichiara Mery De Martino, sempre dal Pd- ma è bene che la cittadinanza sappia che c'è chi per avere una misera percentuale elettorale in più è disposto a creare allarmismi e alimentare fake news, come i velox in ogni strada o i ritardi fantomatici di ambulanze e farmaci salvavita".

Petizioni contro e pro Città 30

Intanto sulla Bologna 30 proliferano le petizioni. Se ormai ha superato quota 50.000 adesioni la petizione lanciata un paio di settimane fa da Guendalina Furini per chiedere la convocazione di un referendum contrario al progetto Bologna Città 30, ora sempre su Change.org spunta un'altra raccolta firme - diametralmente opposta - che si propone di difendere invece il provvedimento varato dal sindaco.

"Salviamo Bologna Città 30", è il titolo dell'appello pubblicato a nome di Pier Giorgio Bastia: poco più di 400 le firme raccolte tra ieri e oggi. "Sono un cittadino che prova a usare la testa e non la pancia. Credo che a Bologna e in tutte le città di Italia che lo vorranno- recita il documento- sia fondamentale cambiare le logiche con cui si affronta la vita quotidiana e dare voce a tutti coloro che vogliono cambiare, in meglio, la vita dei cittadini. Una città meno frenetica, più solidale, più attenta al rispetto dell'ambiente, che passi anche attraverso un uso più attento della mobilità privata e pubblica e tutto si traduca anche in maggiore salute". L'amministrazione comunale "deve promuovere un confronto vero e partecipato fatto di ascolto, di confronto e di atti che facciano tornare il gusto di partecipare nei cittadini", continua l'appello.